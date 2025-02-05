﻿北海道降雪破紀錄　逾60航班取消

圖：北海道4日降下大雪，汽車被積雪困住。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京2月5日電／據大公網報導，據日本共同社報導：受到快速增強的低壓氣旋影響，日本北海道地區近日出現創紀錄降雪，兩大航空公司取消逾60個航班。截至當地時間4日上午，北海道帶廣市12小時內降雪量達到120厘米，芽室町達105厘米，本別町達104厘米，均打破日本全國紀錄。與此同時，日本流感季仍未結束，低溫和降雪恐將導致患病人數增加。



日媒報導稱，受此次強降雪影響，北海道379間學校臨時停課。截至4日中午，包括北海道新千歲機場等地起降航班都受到大雪影響，全日空總計取消34個航班，日本航空公司也取消29航班，約5800名旅客受到影響。氣象廳與國土交通省表示，大雪可能造成車輛受阻、道路封閉、集體運輸系統嚴重誤點或停駛，呼籲避免不必要及不緊急的外出，並評估變更原訂行程。



不僅北海道，從北日本一直到九州地方靠日本海側的多數地區都已下雪，特別是北陸地方出現警報級大雪。據報導，此次寒流將持續至8日。



日本國立感染症研究所公布的最新數據顯示，1月20日至26日，日本約5000家定點醫療機構共報告約5.46萬宗流感病例，總體呈減少趨勢。但專家警告說，當前流行的主要是甲型流感，不排除今後幾個月乙型流感流行、導致新增病例數再度攀升的可能性。