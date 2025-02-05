春節期間全國刑事、治安警情雙降超一成

中評社北京2月5日電／據新華社報導，記者4日從公安部獲悉，春節期間，全國公安機關從嚴從實從細狠抓安保維穩各項措施落實，確保人民群眾歡樂平安過節。截至2月4日17時，全國刑事、治安警情同比分別下降20.9%、14.3%，4800餘場大型活動和710餘場大型焰火燃放活動安全順利，全國道路交通安全形勢總體平穩。



今年春節假期8天，群眾返鄉出行熱情高漲，大型活動密集舉辦，旅遊景區人流“爆棚”，維護安全穩定工作面臨諸多風險挑戰。公安部強化統籌指揮，強力推動各項工作高效開展。各地公安機關負責同志靠前指揮，廣大民警輔警恪盡職守，全力守護萬家平安團圓。



各地公安機關科學組織勤務，投入警力400餘萬人次，發動群防群治力量740餘萬人次，針對性強化繁華商圈、旅遊景區、交通樞紐、網紅打卡地等重點部位和人員密集場所巡邏防控，加大對節日期間易發違法犯罪問題的打擊整治力度，全力維護良好治安秩序。北京公安機關日均投入警力4.2萬人，確保了首都社會安全穩定。黑龍江公安機關加強社會面巡防，結合冰雪旅遊旺季強化治安管理，全力為第九屆亞冬會營造良好環境。移民管理部門嚴密口岸查控和邊境管控，共檢查出入境人員1310餘萬人次、交通運輸工具47萬輛（架、艘、列）次，全國口岸通關順暢有序、邊境地區安全穩定。



節日期間，各地廟會燈會、民俗文化等大型活動密集舉辦，公安機關嚴格審批監管，督促指導承辦方落實安全責任，出動各類安保力量58萬人次，強化客流疏導、秩序維護、周邊防控和應急處突等工作，確保了大型活動安全順利舉行。各地公安機關密切與文旅部門協作配合，加強景區安全隱患排查和治安秩序維護，出動警力56萬人次，處置涉旅糾紛3200餘起，確保了廣大遊客安全有序游覽。



針對春節假期交通出行特點，公安部提前研判部署，各地公安交管部門出動警力130餘萬人次、警車50萬輛次，加強重點區域、重點道路疏導管控，嚴查酒駕醉駕、超員超速等突出違法行為，做好部分地區雨雪霧等惡劣天氣交通應急管理。鐵路、民航公安機關狠抓各項運輸安全和安保維穩措施落實，保障了鐵路、民航旅客平安出行。