一次摸排找回“漏保”兒童生活補貼

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，一進家門，小絲雨（化名）正和堂姐一起玩遊戲，兩只彎彎的羊角辮晃悠悠，仰起的小臉兒像一顆紅蘋果。“四歲半啦！上幼兒園中班咯！”一旁的父親堯星（化名）笑呵呵地說。家里陳設簡單，卻處處透著溫馨。



端上一杯熱氣騰騰的菊花芝麻茶，大家聊起家常。今年38歲的堯星，是江西省九江市修水縣寧州鎮走馬村村民。13歲時的一次意外，使他落下殘疾。由於脊椎壓迫到神經，過去20多年，他仍需不時手術，以改善身體狀況。



2020年，堯星與現任妻子結合，小絲雨同年出生。妻子屬於一級傷殘，平日里要靠輪椅出行。那時，全家人靠著每月1900元的低保和堯星維修家電的1500元收入，勉強維持生活。“我們倆都需要繼續治療，小絲雨上幼兒園一年學費要5800元。”回憶過去，堯星坦言，“日子過得蠻緊巴”。



父母均屬重度殘疾，小絲雨只能享受低保補貼嗎？2024年4月，一次下鄉摸排，寧州鎮紀委幹部發現了問題所在。



為了推動整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，修水縣紀委監委充分發揮“室組地”協作片區常態化監督機制，通過“日調度、周督導、月通報”的方式，結合“四下基層”“帶案下訪”等工作，深入鄉村、社區、單位等一線，收集民生問題、現場督導驗收。寧州鎮紀委幹部下鄉摸排時發現，小絲雨符合事實無人撫養兒童條件，但未能納入相關保障。



收到問題線索後，寧州鎮紀委書記石麗娟馬上組織核查。對照相關政策、翻閱會議記錄、走訪經辦幹部，事實漸漸清晰。



依照江西省民政廳2021年發布的《關於進一步做好事實無人撫養兒童保障有關工作的通知》及九江市民政局2023年印發的《九江市事實無人撫養兒童精準保障“一事一議”實施辦法（試行）》等文件精神，父母雙方均屬重度殘疾的可申請認定為事實無人撫養兒童，每月可享受1200—1450元的基本生活補貼。小絲雨的情況，符合政策條件。



查閱會議記錄發現，寧州鎮民政所也多次按照政策要求，對事實無人撫養兒童認定工作進行布置。是相關幹部不作為，還是另有隱情？



