與全球為敵　特朗普關稅戰能撐多久？

資料圖：當前全球貿易局勢緊張。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月5日電／據大公文匯網報導，美國當地時間2月1日，特朗普發布行政命令，自2月4日起對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，對中國進口商品加徵10%關稅。特朗普在一番“破舊立新”的政治操作後，回歸“單邊主義”套路，特朗普2.0真正拉開帷幕。



特朗普對墨西哥和加拿大兩個鄰國加徵25%關稅，早在預料之中。對華加徵10%關稅，卻意味深長。勝選後的特朗普在確定對墨西哥和加拿大徵收25%關稅的同時，在對華加徵關稅稅率上卻一再變化，先是60%，後是20%，然後是10%，甚至曾說寧願對華不加關稅。



此外，特朗普還不斷對華示好，例如聲稱兩國合作可解決世界上所有問題，有報導甚至稱特朗普有意實現百日內訪華。另外，特朗普也給予TikTok在美市場生存的緩衝期。



此番對華加徵10%的關稅，在特朗普看來似乎也是對華“善意”。畢竟，特朗普對兩個鄰國盟友的加稅率更高。然而，特朗普對華高頻釋放的“善意”以及刻意營造的對華“反差”友好，顯得幼稚可笑。對特朗普2.0，中國不僅要聽其言，更要觀其行。特朗普式商人牟利的狡獪、政客投機的本性以及無所不用其極的訛詐，或可讓全面依附美國的盟友曲意逢迎或驚慌失措，但中國不吃這一套。



“關稅戰1.0”已全面失敗



從特朗普對華的善變，中國也能參透這次對華加徵關稅的小把戲。春節期間中國AI企業發布的DeepSeek橫空出世，震驚美國各界，讓特朗普政府嚴重破防。畢竟，這個小而美的中國AI模型，不僅打破了美國AI大模型的技術霸權，也讓一眾美國科技大佬在資本市場輸得很慘，更讓特朗普5000億美元的“星際之門”AI計劃陷入尷尬。美國政、媒、科、軍各界惱羞成怒之下，開始對DeepSeek進行調查，並條件反射式地要對中國進行更加嚴厲的科技禁限。簡言之，美國對華更加焦慮，更無自信。



一方面，拜登時代繼承了特朗普1.0時代的對華關稅政策，並強化了對華科技戰。事實證明，兩項遏華措施完全失敗。就貿易而言，2024年中國出口規模首次突破25萬億元，連續8年增長，中國貿易順差超7.06萬億元人民幣。就科技而言，2024年中國集成電路出口超萬億元人民幣，連續14個月增長。至於DeepSeek，更擊碎了美國AI霸權。值得一提的是，拜登時代的對華關稅戰，專門針對中國；對華科技戰，則組成了美西方集體遏華統一陣線。此外，特朗普還在中國周邊、印太區域和全球範圍內構築了多國聯合、多層次針對中國的地緣政治遏制圈。然而，拜登對華極限施壓已經完敗。