破95億元！2025年電影春節檔創新高‌‌

中評社北京2月5日電／據新華社報導，國家電影局5日發布數據，中國2025年春節檔電影票房為95.10億元，觀影人次為1.87億，創造了新的春節檔票房和觀影人次紀錄。



縱觀今年春節檔，六部新片齊聚蛇年新春，大年初一單日票房和觀影人次創新高，連續7日單日票房突破10億元，電影市場不斷升溫、持續火熱。



傳統佳節遇上光影藝術，電影院里年味足。



申遺成功後的首個春節，傳承弘揚傳統文化、煥新講述神話故事的《哪吒之魔童鬧海》受到廣泛歡迎，領跑春節檔票房榜。



“我們的英雄小哪吒從傳統走向了現代。”內蒙古呼和浩特市民程聰和兒子走出影院熱烈討論著，“中華優秀傳統文化寶庫中的哪吒故事，現在有了新的精神內核和更多技術手段加持，視覺酷炫，內涵豐富。”



“從傳統中汲取靈感與養分，片中人物刻畫立體細膩，對於自我認同、價值實現、親情友情等多元主題的呈現很有感染力。無論是流暢的動畫場景，還是張弛有度的視聽剪輯，都給人留下深刻印象。”中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授範敏說。



人們回家過年，春節期間走進影院，總會多一份期待：希望可以在銀幕上看到“家”的故事、文化的風采。



《封神第二部：戰火西岐》講述西岐軍民共同守護家園，《唐探1900》《蛟龍行動》具有濃厚家國情懷，《射雕英雄傳：俠之大者》彰顯武俠風範，《熊出沒·重啟未來》充滿童真童趣……這些影片普遍具有“合家歡”特性，多部注重彰顯中華優秀傳統文化魅力，與節日氛圍高度契合。



題材多樣，場面宏大，視聽體驗更豐富。



“今年春節檔有很多好電影可以選擇。我已經在自己的觀影片單上列下了多部影片。”大年初二一早，觀眾馮先生便來到首都電影院西單店，和朋友相約影院“過大年”。

