富權：柯建銘“保位”成功“篡位”夢卻將難圓

中評社香港2月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：柯建銘“保位”成功“篡位”夢卻將難圓。以下為文章內容。



民進黨“立委”柯建銘週日晚在其社交媒體發佈“號外”，公佈民進黨“立法院”黨團新一屆三長名單，總召柯建銘、幹事長吳思瑤皆獲續任，並歡呼“史上反罷免最強團隊，大罷免！大成功！”



柯建銘此舉被民進黨資深黨員及前“立委”、“新潮流系”創“流”元老林濁水狠酸：這是台灣有史以來的第一次，以發“號外”的方式宣布黨團組成。真不得了。



其實，林濁水有點“錯酸”柯建銘了，因為柯建銘在極度擔心將會被賴清德“搣”掉其“萬年總召”的恐惶心態下，仍然能夠獲得續任黨團總召，亦即是“保位”成功，這的確是值得發出“號外”以昭告天下的“大事”——至少是在他個人的角度上。



更其實，柯建銘要發“號外”，還有一個更深層的原因，那就是，他在春節前發動本屆首次且唯一的“超甲級甲級動員”，命令全體民進黨“立委”都必須以其服務站作為收集“罷免”中國國民黨四十一席“區域立委”連署書的“連署站”，一方面是這個的“豪賭”押對了注，展現了自己的“實力”，賴清德因而“投鼠忌器”，不敢“炒”掉他的黨團總召之職，讓他即使是發動“大罷免”最終未能達成罷掉國民黨四十一名“區域立委”之終極目標，但至少也讓其成功“保位”；另一方面，也可在此一“賭注”中，成功地測試了賴清德對“大罷免”的真實態度，雖然仍然可能會在表面聲稱“尊重公民團體自主發起的行動”，但其內心卻是樂見其成，不會阻擋民進黨員以個人身份參與“大罷免”。



但柯建銘這鋪“賭局”攪得太大，卻未必能夠贏到底。隨後，還要看最終的成果。其一，是在“全面開花”下，究竟有幾個“罷免案”是可以成案的，如果太少，柯建銘的“全面開花”就將成為一個笑話。其二，即使是要幾個“罷免案”可以成案，但倘在第三階段的投票時，是否都能夠獲得通過？否則，柯建銘就將會是“老貓燒鬚”。其三，即使是有個別國民黨“立委”被成功罷免掉，但在隨後的“立委”補選中，民進黨仍然沒有達成增加六席而致“議席過半”之目標，甚至還因為國民黨發動“以罷制罷”的反制，也罷免掉幾個民進黨“立委”，並在補選中取而代之，民進黨的議席不增反減，柯建銘的總召職位就將“凍過水”了。



不過，柯建銘似乎是被前日有多個民團前往“中選會”遞交第一階段連署書的“熱潮”沖昏了頭腦，昨日再次聲稱，立法院本會期是“罷免會期”，九月一日將要直接改選“立法院”正副院長。言下之意，在這次“大罷免”及隨後的“立委”補選中，民進黨將不但可以達成“議席過半”之目標，而且還可進一步獲得三分之二的議席，可以而且能夠發動改選“立法院”正副院長，拿下韓國瑜和江啟臣，自己和另一民進黨“立委”取而代之，自己終於可以園“立法院長”之夢。



這就是柯建銘的“篡位”計劃。但從上述的推測來看，民進黨要透過“罷免”後的補選達成議席三分之二以上之目標，是根本不可能之任務。因此，昨日國民黨“立委”賴士葆就嗆聲，柯建銘“夜路走多自我壯膽、胡言亂語，柯建銘想當院長想瘋了”，以為發動大罷免，可以全部換下國民黨四十一位“區域立委”，笑死人，這發生的機率絕對是零。第一、二階段過了，第三階段就來投票嘛，我們沒在怕。賴士葆也嗆，“柯總召快沒得做了，我猜大概到九月的時候，不是要換『立法院長』，而是要換民進黨總召”。

