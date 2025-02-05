快樂、團圓、希望：在莫斯科尋找春節關鍵詞

這是1月28日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的中國新年主題裝飾。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月5日電／據新華社報導，在俄羅斯，如今一說起中國農曆新年，很多俄羅斯人都能不假思索地說出一連串關鍵詞：快樂、團圓、希望……



快樂過大年，是春節的應有之義。對於不少莫斯科市民和遊客來說，今年春節最值得期待的莫過於這座城市再度大規模慶祝春節。



莫斯科春節慶祝活動開幕恰逢除夕。在開幕式舉辦地——莫斯科市中心的馬涅什廣場，節慶彩色串燈搭配成百上千的紅燈籠裝點一新；臨時搭建的房屋四周懸掛的“福”字和中國結，將“年味兒值”拉滿；美食攤位升騰起裊裊炊煙，飄出的香氣令人垂涎欲滴。



廣場一處美食攤位旁的餐桌前，俄羅斯人亞歷山大正在品嘗北京烤鴨。“你想不想嘗嘗？”看見記者，他熱情地招呼道。亞歷山大從1000多公里外的葉先圖基市來莫斯科過春節。“我專門為吃北京烤鴨而來，現在夢想實現了，我很滿足。”



“邀請大家來到莫斯科一起慶祝中國春節。我們歡迎中國遊客前來結交新朋友。”前段時間，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃用中文向中國遊客發出邀請的視頻在互聯網上廣泛傳播。



除夕當天，在莫斯科市中心參加春節慶祝活動的中國遊客隨處可見。在距馬涅什廣場僅數百米的卡梅爾格爾胡同，記者遇到正在尋找附近一家餐廳的江西遊客小翼，莫斯科是她近半個月俄羅斯之旅的最後一站。



“本打算來莫斯科看看建築和歷史，很幸運趕上這裡慶祝春節。”小翼說，莫斯科很多地方都能見到中文，完全不會有陌生感。在當地人的指點下，小翼找到了自己想去的餐廳。“這裡的人很友好，我玩得很開心。”



去馬涅什廣場品嘗中國美食，在特維爾廣場欣賞茶藝表演，到全俄展覽中心參加國畫大師班，來莫斯科動物園聆聽有關大熊貓的講座……在莫斯科樂享春節的機會很多很多。