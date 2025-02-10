王英津：台灣問題將進入十年關鍵期

中國人民大學國際關係學院教授、國發院研究員王英津（中評社資料圖） 中評社北京2月10日電（記者 林艷）中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津前不久參加第十屆兩岸智庫學術論壇並發表觀點指出，中國總體具備解決台灣問題的強大實力和能力，但這並不意味著解決問題的時機也完全成熟。他認為，台灣問題將進入一個“十年關鍵期”。



王英津表示，在中美戰略競爭不斷加劇的背景下，台灣問題也隨之變得日益複雜。儘管從法理上說，台灣問題純屬中國內政，這一根本性質不會隨著外部勢力的干預而有任何改變，但從現實層面看，台灣問題已被摻雜了複雜的國際因素，尤其是美西方勢力的空前介入，大大增加了我們解決台灣問題的難度和成本。長期以來，他們通過打“台灣牌”，不斷消耗中國，以此遏制中國發展的速度。倘若這種情況持續下去，勢必會導致中國在解決台灣問題上付出越來越高的代價和成本，這必將拖累中華民族偉大復興的步伐。在這種情況下，我們需要準確研判國家統一事業所處的歷史方位和發展階段，充分估量自身的綜合實力和能力，以及適時把握解決台灣問題的時機。



第一，中國總體具備解決台灣問題的強大實力和能力。王英津認為，台灣是中國不可分割的一部分，現今世界上183個主權國家都承認一個中國原則，台灣問題是中國的內政。隨著中國軍力的快速增長，中國總體上具備瞭解決台灣問題的實力和能力。面對兩岸軍力對比的巨大懸殊，“台獨”分裂勢力深知難以憑借一己之力抗拒大陸的軍事進攻，遂只能寄希望於美西方國家的“出兵保護”。但問題是，一旦中國決定依據《反分裂國家法》而採用非和平手段解決台灣問題，美國及其盟友果真會出兵相助嗎？眾所周知，美國及其盟友在台灣問題上的利益和底線與中國有所不同。台灣問題事關中國的核心利益，台海戰爭一旦爆發，中國將不惜一切代價打贏這場戰爭，即便戰事一時受阻，也決不會後退半步，而只會不斷加大投入，乃至投入全部力量，以確保戰爭最終勝利。

