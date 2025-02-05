春節假期北京接待入境遊客同比增長超五成

中評社北京2月5日電／據新華社報導，記者從北京市文化和旅遊局獲悉，春節假期，北京接待入境遊客9.1萬人次，同比增長51.9%；實現入境旅遊花費9.3億元，同比增長52%。



數據顯示，春節假期，北京接待遊客總量1758.9萬人次，實現旅遊總花費286.7億元。遊客接待量排名前十的景區（地區）是王府井、天安門地區、前門大街、亮馬河國際風情水岸、天壇公園、頤和園、地壇公園、圓明園遺址公園、八達嶺長城、南鑼鼓巷。



假日期間，北京各區、各部門推出“廟會、非遺、演藝、冰雪、鄉村、聯歡、樂游”七大類過大年特色活動2756場。地壇廟會、龍潭廟會、廠甸廟會等傳統廟會仍是假日熱門打卡地，除了舞龍舞獅等經典項目，部分廟會還通過AR技術、互動體驗等創新形式，讓遊客感受傳統年俗的現代魅力。



春節期間，北京110個演出場所舉辦線下營業性演出1655場，觀眾約33萬人次，票房超5300萬元，場次、觀眾、票房同比分別增長約9%、7%、8%。北京市文化和旅遊局依托北京市演藝服務平台，舉辦“新春戲韵”優秀劇目展演季；北京人民藝術劇院上演京味兒話劇《全家福》和2025年小劇場新作《羅慕路斯》；北京京劇院的《鎖麟囊》、北方昆曲劇院的《牡丹亭》等經典戲曲作品分別在長安大戲院、天橋劇場演出。