谷歌業務涉壟斷　市監總局立案調查

圖為去年6月，谷歌亮相GTC2024全球流量大會（深圳）。（來源：大公網） 中評社北京2月5日電／據大公網報導，2月4日，國家市場監督管理總局發表聲明稱，因谷歌公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。



同日，中方將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單。商務部發言人強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，中方歡迎世界各國企業來華投資興業，致力為守法合規的外企在華經營提供穩定、公平和可預期營商環境。



谷歌在全球面臨反壟斷訴訟



谷歌公司的業務範圍涵蓋互聯網廣告、互聯網搜索、雲計算等領域，開發並提供大量基於互聯網的產品與服務，市值高達2.47萬億美元，是美國重要的科技互聯網巨頭，同時擁有大量AI相關業務和服務。



2006年4月，谷歌在中國大陸設立分公司，2010年谷歌正式關閉中國版網頁搜索服務，目前業務重點包括對中國出海公司進行移動廣告營銷覆蓋、提供安卓開發者服務，以及針對出海企業的創業加速器等。



數據顯示，截至2025年1月，安卓（Android）成為全球被廣泛使用的智能手機操作系統，在全球移動手機終端操作系統份額高達72.24%，排名第一。據報導，儘管沒有詳細說明，但谷歌公司或因安卓操作系統在市場上具有壟斷優勢、谷歌搜索和Chrome瀏覽器業務服務壟斷，以及收購中國XR公司蟻視科技等行為，違反《反壟斷法》而被立案調查。



目前，谷歌在多國面臨反壟斷訴訟，其中包括美國司法部對谷歌的分拆請求。去年8月，谷歌被美國聯邦法官認定其搜索業務違反了美國反壟斷法，美國司法部建議聯邦法院要求谷歌出售其Chrome瀏覽器，還有禁止谷歌與蘋果和三星等第三方簽訂排他性協議、禁止谷歌在旗下其他產品中優先推廣其搜索服務。美國聯邦法官將在今年8月前就該案補救措施裁決。去年9月，谷歌贏得歐盟近15億歐元的廣告反壟斷案，但此前歐盟已分別對谷歌購物服務Google Shopping和谷歌操作系統Android開出反壟斷罰款，總額超65億歐元。



