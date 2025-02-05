泰國總理今起訪華　料討論打擊電騙等議題

中評社北京2月5日電／據大公報報導，據新華社報導：外交部發言人昨日宣布：應國務院總理李強邀請，泰國總理佩通坦將於2月5日至8日對中國進行正式訪問。當地時間2月4日，佩通坦對“中國環球電視網”（CGTN）報導員表示，“這將是一次非常愉快的訪問”。即將陪同出訪的泰國副總理阿努廷.參威拉恭表示，他對此次出訪感到非常興奮。



據北京日報報導，泰國副總理兼國防部長普坦昨晚宣布，將於當地時間5日早上9時，對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油，並警告如有怠慢者將被調職。根據1996年泰國內閣決議，允許泰國地方電力局向鄰國村莊出售電力。泰國地方電力局是泰國最大的電力公司，成立於1960年，是泰國內政部下屬的國有企業。目前，泰國電力局為緬甸的五個地區供應電力，包括妙瓦底地區。



1月初，中國演員王星經泰國落入緬甸詐騙窩點一事，在國內社交媒體引發大量關注。1月22日，外交部亞洲司司長劉勁鬆分別約見泰國駐華大使韓燦才、緬甸駐華大使丁貌瑞，就共同打擊跨境電詐犯罪表達關切並做工作。中方表示，近期在泰緬邊境一帶接連發生電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益。



這類犯罪具有“黑社會＋高科技＋產業化＋跨國境”的特點，希望泰、緬方高度重視、負起責任，採取強有力措施堅決打擊，維護民眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。



泰、緬駐華大使表示高度重視中方關切，對相關惡性案件深感痛心，認為電詐危害嚴重，本國政府的政策是堅決打擊、標本兼治、國際合作。將全力解救被困人員，依法嚴懲犯罪集團，加強邊境管控及重點區域監管，建立長效機制，鏟除跨境犯罪滋生土壤。