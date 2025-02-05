一則尋親帖，“火速”延續中馬華人親緣

中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，今年春節，老家在福建省泉州市的旅美華僑青年蔡佳儒和家人一起在馬來西亞過年。對於蔡佳儒來說，這次春節旅行有著不一樣的意義：這是她家與祖父蔡煙墨在馬來西亞的親人的第一次家族聚會。祖父輩長達50多年的中馬兩地通信，父輩間隔30多年的失聯，孫輩17小時里完成的火速尋親——這個跨越時間、跨洋相聚的故事，要從一則小紅書尋親帖說起。



17小時尋親成功



“如果你認識任何姓王的後代，在丹絨馬琳附近，請告訴我，我在尋找我爺爺曾經生活和長大的地方。”近日，蔡佳儒在網絡社交平台小紅書上發布一則內容詳實的尋親帖，試圖回顧祖父蔡煙墨在馬來西亞的成長歷程，尋找祖父在馬來西亞的親人。17小時後，這場網絡尋親“火速”完成。



蔡佳儒一家祖籍福建，祖父蔡煙墨幼年“下南洋”投奔親戚，在馬來西亞丹絨馬琳幫忙照看一間雜貨店。1940年，20歲的蔡煙墨從馬來西亞回到中國，並與馬來西亞的親人持續通信50多年。1991年蔡煙墨去世後，因為聯繫方式的缺失，兩個跨國大家庭漸漸失去聯絡。



如今，蔡佳儒的家人只知道曾經和蔡煙墨聯絡的人叫王登高，是蔡煙墨的表兄弟。儘管他們嘗試在泉州走訪王氏家族，但收穫寥寥。在美國做工程師的蔡佳儒想到，或許可以通過網絡社交平台尋找馬來西亞親人的線索。



讓蔡佳儒感到驚訝的是，發帖後，線索接踵而至——發帖9小時後，一名曾和王登高在馬來西亞有過生意往來的網友“建國”出現在評論區，告知了王登高更加具體的居住地；發帖第二天早上，評論區的一條評論讓蔡佳儒眼前一亮——“請問你是誰，要找我爸爸”。蔡佳儒就此找到了自己失聯已久的表姑。