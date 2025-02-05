杭州“海創基地”打造海歸創業新高地

中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，天堂杭州，不僅是生活的天堂，更是創新創業的熱土。



作為浙江省第一個國家級高新區，杭州高新區（濱江）在“八八戰略”科學指引下，二十年躍遷奮力打造標誌性引才聚才載體——國家級海外高層次人才創新創業基地（簡稱“海創基地”）。



創新機制，探索具有高新特色的運作路徑。在高新區（濱江），早已誕生了與美國硅谷相似的人才價值實現路徑，即“人才帶技術、技術變項目、項目融資金、實現產業化”。



圍繞這一路徑，海創基地在浙江省首創“5050引導、政府主導、企業運作”的園區運維模式：5050引導，於2010年率先實施海歸人才創業支持“5050政策”，從辦公場所、研發創新、銀行貸款、人才基金等方面進行全面支持。政府主導，由區委人才辦直接管理基地，強化牽頭抓總，形成工作合力。企業運作，遵從市場規律，基地日常運維交給市場化團隊，“讓專業人幹專業事”。當前運維團隊中半數為海歸青年，能更好感知理解海歸人才需求。



運營十餘年來，海創基地成為很多海歸人才扎根杭州的熱愛原點、光輝夢想的啟航源點：累計孵化出科技企業900餘家、培育上市（掛牌）企業9家，集聚海歸人才5000餘人。



集聚要素，形成具有高新優勢的孵化體系。構建類硅谷生態的關鍵在於，打通技術、產業、資金、人才等要素的協同創新通道，解決人才落地後如何裂變出產業的問題。



抓牢這一關鍵，我們強化資源賦能，基地內集聚“5050”加速器、六和空間、“芯火”雙創基地等10餘個省級以上孵化器和眾創空間，引入會計師、知識產權、科技咨詢、人才招聘等30餘家專業服務機構，常態化開展投資路演、產業協同等活動，實現眾創、孵化、加速和產業的全過程精準服務和高效對接。新華三技術、安恒信息、英飛特電子、當虹科技等一批高新技術企業在此“孵化出殼”，成長為如今的行業“巨人”。