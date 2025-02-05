華僑華人與國際友人共享僑鄉中國年

中評社北京2月5日電／據人民日報海外版報導，近日，以“讓世界品味青田 在青田感受世界”為主題的“浙江僑鄉中國年”活動在浙江省麗水市青田縣舉辦。來自意大利、法國、俄羅斯、哈薩克斯坦等10餘個國家和地區的40餘名國際友人與青田華僑、當地市民共同體驗中華傳統文化，感受僑鄉青田的年味兒。



走進青田，大街小巷都掛滿了紅燈籠，喜慶的節日氛圍撲面而來。在方山鄉，串糖葫蘆、捏糖人、剪窗花……原汁原味的傳統年俗活動，吸引遊客們和國際友人參與體驗。省、市、縣三級文化特派員“組團”送春聯、送演出，也為村民們帶來新年的祝福和歡樂。



“現場很熱鬧，活動很豐富。我之前都在國外過春節，很多年沒這麼熱鬧了，小時候的感覺又回來了。”青田華僑徐旭陽剛從葡萄牙歸來過年，他說，在豐富的體驗項目中品年味、尋年俗、享年趣，他找到了記憶中的“年味兒”。



“這是我在中國度過的第一個春節，最大的感受就是中國年的文化氛圍非常濃。貼福字、剪窗花、舞魚燈、發紅包，每一項習俗都有獨特的內涵，很有意思。”來自伊朗的留學生習耐說。



方山鄉是全球重要農業文化遺產青田稻魚共生系統的發源地，當地的新春活動融入了非遺文化與農遺文化。遊客們不僅可以觀看青田魚燈舞、木偶戲、越劇等精彩紛呈的非遺項目，購買衍生文創產品，還可以在魚趣體驗區親身體驗抓田魚的樂趣。



“朋友們，我現在在青田過年，這里的舞魚燈表演，有幾千年的歷史……”來自埃及的埃米爾是一名職業演員，他在短視頻鏡頭前用流利的中文介紹著文化體驗項目。“我選擇來青田過年，因為這里的年俗很豐富。我希望通過我的作品，讓更多人瞭解中國文化。”他說。



在“國際村晚”現場，戲曲、歌舞等中外融合的表演節目依次登台，為觀眾帶來一場視聽盛宴。青田鋪蹄、遂昌風爐土雞、糖糕、山粉餃等傳統春節美食也輪番端上當晚的年夜飯餐桌，吸引許多外國友人品嘗。