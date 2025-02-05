2.63萬億元　跨境電商聚新成勢

中評社北京2月5日電／據經濟日報報導，近年來，我國跨境電商規模從小到大，質量做強做優，已成為我國對外貿易和全球經貿領域的新亮點。據初步統計，2024年，我國跨境電商進出口2.63萬億元，增長10.8%。過去5年，我國跨境電商貿易規模增長超過10倍。截至目前，我國跨境電商企業數量已超12萬家，跨境電商企業累計在海外註冊商標超3萬個。跨境電商在“賣全球”方面潛力進一步釋放，在“買全球”方面的優勢也在持續發揮。



新業態提升貿易效率



中國進出口商品交易會是中國外貿的風向標。2024年春季舉辦的第135屆廣交會，首次設立了跨境電商和海外倉展示區，並實現連續舉辦3期展會。在跨境電商已成對外貿易轉型新趨勢的今天，歷史悠久的廣交會順應時代變革，從新業態著力為外貿注入新活力。



北京第二外國語學院經濟學院副院長羅立彬表示，近10年來，中國跨境電商進出口增速持續高於中國貿易整體增速，占貿易總額比重不斷提升。中國跨境電商平台的迅速崛起，折射的是中國外貿新舊優勢的轉換。



2024年，我國出台的一攬子穩外貿政策中，跨境電商是一個重要的關注點。從2024年6月出台《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，到11月發布《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，相關政策聚焦跨境電商發展中遇到的問題和困難，積極推動跨境電商發展，促進外貿結構優化、規模穩定，持續打造國際經濟合作新優勢。



數據顯示，去年我國外貿大省（市）承壓前行，整體規模穩中有進，成績來之不易。廣東、江蘇、浙江、上海、北京全年進出口規模分別為9.11萬億元、5.62萬億元、5.26萬億元、4.27萬億元和3.61萬億元。跨境電商的快速崛起，正在為其發展增添力量。



在廣州白雲機場綜合保稅區跨境電商企業倉庫內，不同貿易方式的包裹按照訂單進行組合打包，完成集拼和快速出倉，準備搭乘次日的航班送往世界各地。目前，廣州口岸已吸引超1000家跨境電商企業開展業務，形成政策、平台、物流、金融綜合配套的完整跨境電商生態圈。2015年至2023年間，廣東省跨境電商進出口從113億元躍升至8433億元，年均增速高達71.4%，占全國跨境電商進出口比重超過1／3。



