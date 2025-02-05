公安部：春節期間全國大局穩定治安秩序良好

中評社北京2月5日電／據公安部微信公眾號消息，春節期間，全國公安機關按照公安部黨委部署要求，從嚴從實從細狠抓安保維穩各項措施落實，確保人民群眾歡樂平安過節。截至2月4日17時，全國社會大局穩定、治安秩序良好，刑事、治安警情同比分別下降20.9%、14.3%，4800餘場大型活動和710餘場大型焰火燃放活動安全順利，全國道路交通安全形勢總體平穩。



今年春節假期8天，群眾返鄉出行熱情高漲，大型活動密集舉辦，旅遊景區人流“爆棚”，維護安全穩定工作面臨諸多風險挑戰。公安部黨委對此高度重視，多次召開部黨委會議、專題會議研究部署。公安部領導加強協調指導，強化統籌指揮，強力推動各項工作高效開展。各地公安機關負責同志率先垂範、靠前指揮，廣大民警輔警恪盡職守、忠誠奉獻，全力守護萬家平安團圓。



各地公安機關科學組織勤務，投入警力400餘萬人次，發動群防群治力量740餘萬人次，針對性強化繁華商圈、旅遊景區、交通樞紐、網紅打卡地等重點部位和人員密集場所巡邏防控，加大對節日易發違法犯罪問題的打擊整治力度，全力維護良好治安秩序。北京公安機關日均投入警力4.2萬人，確保了首都社會大局安全穩定。黑龍江公安機關加強社會面巡防，結合冰雪旅遊旺季強化治安管理，全力為第九屆亞冬會營造良好環境。移民管理部門嚴密口岸查控和邊境管控，共檢查出入境人員1310餘萬人次、交通運輸工具47萬輛（架、艘、列）次，全國口岸通關順暢有序、邊境地區安全穩定。



公安部部署各地公安機關會同有關部門全面加強煙花爆竹安全監管，共檢查生產經營單位5700餘家，整改安全隱患1100餘處，查辦非法生產、經營、運輸煙花爆竹違法犯罪案件570餘起。同時，公安機關加大人員密集場所、重點防火區域等部位巡邏執法力度，及時發現勸阻群眾違規燃放行為，確保了焰火燃放安全有序。