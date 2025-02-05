各地多措並舉保障務工人員返崗就業

中評社北京2月5日電／據人民日報報導，隨著春節假期結束，務工人員陸續返崗復工。免費“點對點”專列、返崗復工包機等讓返崗更順暢；職業技能培訓、“春風行動”系列招聘活動等同步推進，更好保障勞動者權益……各地區各部門出台多項舉措，開展一系列有力度、有溫度、有精度的惠企暖民舉措，幫助務工人員開啟新一年增收的新征程，助力企業實現新一季的“開門穩”“開門紅”。



保障有力度 老鄉們放心出家門



上午9時，貴州遵義桐梓東站候車室裡人聲鼎沸。600餘名務工人員帶著行李，有序排隊，等待著即將到來的D1835次列車，該列車將載著他們奔赴廣州南站，開啟新一年的奮鬥。與此同時，600餘名務工人員在黔南布依族苗族自治州都勻東站專用候車區，等待務工專列G2265次列車的到來。2月3日，鐵路部門首次從桐梓東站、都勻東站開出兩趟定制返崗務工專列，助力黔籍務工人員返崗就業。



“我們提前對進站閘機和檢票閘機等設施設備進行了全面檢查，縮短旅客進站時間。”桐梓東站客運主任馬潔茹介紹，站內設有專用候車區域，安排了專人負責檢票、乘車等工作。



為確保這兩趟務工專列順利開行，中國鐵路成都局集團公司貴陽車站、遵義車務段提前組織各站對接屬地人社部門，結合外出勞務出行特點，精準開展客流分析，科學調配運力。2025年，貴州將持續開行19趟務工專列，目前已辦理務工人員返程車票1萬餘張。



作為勞務輸出大省，貴州全力做好服務保障，讓外出務工人員安心踏上返崗之路。



“出門打工還有補貼，這份家鄉的牽掛，讓我們很感動。”今年，家住畢節市威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮的劉永賢夫婦獲得1000元自駕返崗紅包。威寧縣常年外出務工人員有40萬人左右。今年1月31日至2月13日，威寧計劃通過飛機返崗補貼一批、高鐵返崗補貼一批、火車返崗補貼一批、客車返崗補貼一批、自駕返崗補貼一批的活動，幫助務工群眾順利返崗。



“我們通過加強春節前返鄉勞動力動態監測，建立了返鄉人員、外出就業需求兩張清單，開展技能培訓、組織招聘活動、做好崗位推介，提供全方位的就業服務。”普安縣就業局局長龐珍說。作為勞務輸出大縣，2024年普安縣以定點幫扶和東部地區幫扶協作為契機，組織勞動力外出就業1.35萬人，並通過多個省級勞務品牌帶動就業8.25萬人次，全縣勞動力就業率達96.5%。



春節前夕，在麻江縣就業培訓基地，東西部協作中長期項目焊工培訓班吸引了50餘名學員參加。“我們已經對接了廣東佛山市10多家企業，培訓合格並取得相應證書的學員，將統一輸送到佛山市相關企業務工。”麻江縣就業局培訓股負責人伍燕琳介紹，麻江已設置5個就業服務點。



據瞭解，2024年，貴州城鎮新增就業60萬人以上，省外務工的農村勞動力穩定在600萬人左右。今年，貴州將持續健全縣鄉村三級就業服務體系，持續提升省外就業服務“一張網”、縣域零工市場建設水平，完善就業服務、勞動保障等功能。



