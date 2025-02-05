浙江仙居：深化“四項監督”貫通協同

中評社北京2月5日電／據中央紀委國家監委網站消息，近期，浙江省仙居縣紀委監委白塔協作區在白塔鎮紀委駐點辦公。縣紀委監委派駐第三紀檢監察組組長兼第三紀檢監察協作區主任潘寧斌，主持會商鄉鎮問題線索處置及信訪調查情況，安排下一步交叉監督重點。



“通過駐點辦公、定期會商等機制凝聚監督合力，基層發現問題的能力得到提升。”潘寧斌介紹，協作區近段時間辦結一起公益林補償金虛報冒領案，並建議類案通查。該縣紀委監委通報典型案例，明確監督思路。派駐紀檢監察組調取全縣公益林補償金清單，督促各鄉鎮紀委排查同類問題，相關領域共立案15人，追回資金276.83萬元。



完善紀檢監察專責監督體系，持續推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接常態化制度化是紀檢監察工作高質量發展的必然要求。各地紀檢監察機關積極探索實踐，促進“四項監督”力量深度融合、信息全面互通、成果廣泛共用，有效推動監督優勢更好轉化為治理效能。



河南省紀委監委部署開展省委巡視發現問題集中專項治理，在專項監督中突出貫通銜接，推動相關部門對照習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署，對照群眾期盼和自身職責，深入排查思想、作風和具體問題，確保一體整改到位。



專項治理開始前，河南省紀委監委第二監督檢查室與省委巡視辦緊密對接，梳理巡視中發現的普遍性、集中性問題，並集中通報。專項治理過程中，省委巡視機構加強督導，推動整改措施落實。同時，各派駐紀檢監察組通過“組組”會商、個別談話、專項督查等方式，及時發現問題，提出紀檢監察建議，通過監督職能再強化，推動“兩個責任”同向發力。



“對涉及多行業、跨系統的問題，我們督促相關單位加強銜接協同、聯動配合，凝聚工作合力。”河南省紀委監委有關負責同志介紹，以黃河流域生態保護和高質量發展為例，該省紀委監委相關監督檢查室、派駐紀檢監察組協調推動水利、環保、林業等部門加強協作，共同推動河道治理、水資源調配、污染排放監控、水質監測以及生態造林等工作，以有效監督推動資源整合、提高治理效能。



四川省德陽市紀委監委通過深化改革，打通監督檢查室、派駐機構、巡察機構統籌銜接中職責不清、力量分散、信息不暢、質效不高等難點堵點，推動“四項監督”系統集成、協同高效。



