中評社北京2月5日電／網評：把握新質生產力 實現由治及興新飛躍

來源：大公網 作者：胡劍江



踏入新一年，香港迎來良好開局。今年春節黃金周，香港著力打造特色文化旅遊和“熊貓經濟”，超過107萬人次旅客訪港，較去年同期增長3%，旅遊經濟“開門紅”，印證了“一國兩制”制度優勢正轉化為治理效能。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄發表2025年新春致辭時提出“五個需要”。面對全球科技革命浪潮，香港需要主動識變求變應變，聚焦新質生產力培育，深化港深融合，在貢獻國家所需中實現自身更好的發展。



新春期間，中國DeepSeek發布的大模型，以驚人的效率和卓越的性能，開創了中國科技創新的新局面。這家成立不到兩年的初創企業，不僅登上了全球科技舞台的中央，更在全球範圍內掀起了一場關於創新、效率與未來的熱烈討論。筆者更著重看好它給香港帶來新的啟示和樹立創新科技的震撼效應。香港須因時因地制宜，加快促進新質生產力。



產研融合釋放科創潛力



香港首先要以產研融合釋放科創潛能，加速推進科技創新發展。



DeepSeek－R1橫空出世，以更低的成本和更小的算力規模，實現了與美國頂尖AI模型相媲美的效果，這一成就對香港的AI產業是一個很好的示範。香港擁有多間位列全球百名以內的大學，以及全球頂尖的產學研科技團隊，基礎科研實力雄厚。《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》明確賦予香港“協同推進重大科研攻關”使命。當前香港研發支出占GDP比例提升至1.07%（2023年政府統計處資料），而河套園區已集聚逾200家高精尖企業，彰顯“香港研發＋深圳轉化”模式的成功實踐。建議：構建算力共用平台將新建人工智慧超算中心接入國家“東數西算”工程，降低本地科創企業算力成本；試點跨境資料流程：在河套園區建立合規資料特區，銜接內地《資料二十條》與國際規則。



其次，作為國際金融、航運、貿易中心的香港，要以制度創新鞏固發展優勢。