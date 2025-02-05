網評：應對特朗普關稅戰　有理發聲有力出拳

中評社北京2月5日電／網評：有理發聲 有力出拳

來源：大公網 作者：馬浩亮



將一切看做買賣和交易的特朗普，悍然發動關稅戰，這一自大、短視、狹隘的舉動，攪動全球市場動蕩，首先遭到加拿大和墨西哥的猛烈阻擊與直接報復。相比之下，中國此次冷靜以對，並沒有在第一時間拔劍對峙，而是以“每臨大事有靜氣”的定力，按照自己的節奏，有條不紊，祭出反制“組合拳”。



中國一方面在世貿組織起訴，一方面對美國商品加征關稅。與此同時，商務部、海關總署、市場監管總局等，同步採取了稀有金屬出口管制、將美企列入不可靠實體清單、進行反壟斷調查等多樣化措施，做到了有理、有力。



其一，有理。特朗普舉起關稅大棒，對加、墨、中三國無差別“宣戰”，單邊凌駕多邊，一國挑戰世界，引發全球不安，歐盟、英國、日本都對巨大的不確定性憂心忡忡。美國朝野向來標榜貿易體系應遵守規則，並以規則制定者自居。中國以彼之道，還施彼身，首先就從“規則”入手，在世貿組織規則框架下發聲，提起起訴，既是捍衛自身合法權益，又是為其他世貿成員“代言”，站在了道義的制高點上。誰得道多助，誰失道寡助，一目了然。



其二，有力。對美國商品加征關稅，屬於針對關稅戰的正面反攻，以硬碰硬；反壟斷、不可靠實體清單、出口管制，則屬於外圍迂回，側面接應。主攻、助攻相輔相成，直接、間接多管齊下，令“組合拳”拳拳到肉。