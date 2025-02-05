歐航局“蓋亞”首用恒星擺動發現新行星

中評社北京2月5日電／據新華社報導，歐洲航天局4日宣布，研究人員利用歐航局“蓋亞”空間探測器數據發現一顆巨大系外行星“蓋亞－4b”和一顆褐矮星“蓋亞－5b”。這是“蓋亞”探測器首次通過恒星擺動現象發現新行星。“蓋亞－4b”和“蓋亞－5b”都圍繞低質量恒星運轉，這種情況被認為是極其罕見的。



歐航局官網發布的新聞公報說，這兩顆新發現的天體均位於銀河系內。“蓋亞－4b”繞著距地球約244光年的恒星“蓋亞－4”運轉，質量大約是太陽系質量最大行星木星的12倍，公轉周期為570天，是一顆相對寒冷的氣態巨行星。“蓋亞－5b”則圍繞距地球約134光年的恒星“蓋亞－5”運轉，質量大約是木星的21倍。它是一顆褐矮星，質量超過行星但又不足以支持核聚變，無法成為恒星。



據介紹，由於行星本身不發光，太陽系外行星通常很難直接觀測到。但繞恒星運轉的行星會產生微小的引力“拖曳”，使恒星圍繞其質量中心發生微小擺動。根據恒星光譜變化觀察這種擺動，是當前尋找太陽系外行星的主要手段之一。



2022年，歐航局發布了借助“蓋亞”探測器采集的第三批銀河系探測數據，研究人員發現，其中一些恒星似乎因為被系外行星“拖曳”而擺動。結合地面光譜數據和徑向速度技術來研究這些恒星，研究人員最終確認“蓋亞－4b”和“蓋亞－5b”的存在。



歐航局“蓋亞”項目科學家約翰尼斯·薩爾曼表示，“蓋亞－4b”的發現表明，“蓋亞”探測器的詳細測量能夠補充現有系外行星發現技術，為系外行星研究提供了新機遇。



“蓋亞”探測器於2013年12月升空，次年7月正式投入科學觀測，其主要任務是通過繪制銀河系及其他星系的多維地圖展開“恒星普查”。在今年1月15日結束科學觀測“退休”後，歐航局和“蓋亞”數據處理和分析聯盟將整理其搜集的數據。基於“蓋亞”觀測的第四次和第五次大規模數據計劃分別在2026年和2030年年底發布。