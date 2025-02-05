對谷歌反壟斷調查　為市場“清障”

中評社北京2月5日電／據大公文匯網報導，4日，國家市場監督管理總局發表聲明稱，因谷歌公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。同日，中國將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單。



中國社科院金融所博士後研究員郭寒冰對大公文匯表示，在全球經濟格局深度調整的當下，中國對谷歌的反壟斷調查，以及將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單，是開放與監管協同共進的重要舉措。



郭寒冰表示，谷歌這類跨國巨頭憑藉在全球數字經濟中的先發優勢，在技術、數據優勢構建壟斷壁壘，限制了公平競爭。中國反壟斷調查，不是限制開放，而是為市場“清障”，為國內外企業營造公平競爭環境，是數字經濟領域開放的深化，利於推動數字經濟規則與國際接軌。在貿易保護主義抬頭的背景下，中國實施不可靠實體清單制度，並非阻礙貿易，而是對不合理制裁的反制，彰顯維護多邊貿易體制和全球公平競爭的決心。



“從監管角度看，對谷歌反壟斷調查，是維護數字產業安全與主權的關鍵。”郭寒冰說，通過打破壟斷，促進創新，構建自主可控的數字產業生態，防止跨國巨頭無序擴張。中國清單制度，是應對外部政治干預經貿行為，並構建經濟防禦體系的有力手段，以法律捍衛國家經濟主權，規範企業國際經貿行為，勢在必行。



郭寒冰還提到，中國放寬外資准入，如取消新能源汽車外資股比限制等舉措，如深化“放管服”簡化流程等改革，這些開放舉措與監管手段協同發力，旨在營造公平透明、穩定有序的營商環境，吸引全球企業，推動中國經濟與世界深度融合、共享發展機遇。



據報導，谷歌公司的業務範圍涵蓋互聯網廣告、互聯網搜索、雲計算等領域，開發並提供大量基於互聯網的產品與服務，市值高達2.47億美元，是美國重要的科技互聯網巨頭，同時擁有大量AI相關業務和服務。但谷歌在中國運營的業務有限。2006年4月，谷歌在中國大陸設立分公司，2010年谷歌正式關閉中國版網頁搜索服務。目前的業務重點包括對中國出海公司進行移動廣告營銷覆蓋、提供安卓開發者服務、以及針對出海企業的創業加速器等。