印尼孔子學院辦春節聯歡會

中評社北京2月5日電／據人民網報導，1月31日晚，烏達雅納大學旅遊孔子學院舉辦2025蛇年春節聯歡會。中國駐登巴薩總領館代總領事鄭敏、烏達雅納大學校長蘇達爾薩那等院校領導，以及巴厘省政府、巴厘島華人協會、巴厘島旅遊協會等各界代表百餘人出席活動。



旅遊孔子學院外方院長烏拉致開幕辭，他首先用中文表示春節祝福，並強調本次活動融匯了中國文化與印尼文化特色，希望大家能深切感受到中印尼文化的獨特魅力。



鄭敏在致辭中表示，春節被聯合國教科文組織列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”，成為世界各國加強聯繫、相聚祝福的橋梁。希望烏達雅納大學旅遊孔子學院通過這個傳統的中國節日，為中文教育和文化交流傳播貢獻更多力量！



蘇達爾薩那說，旅遊孔子學院已在烏達雅納大學扎根，中印尼雙方的合作日益深厚。期待以此為契機，在新的一年進一步推動中印尼教育和文化交流邁上新台階。



烏達雅納大學旅遊孔子學院中方院長魯克敏、烏達雅納大學旅遊學院院長蘇阿爾達納在致辭中向來賓表達了新春的祝福。



隨後，聯歡會在巴厘島傳統舞蹈的精彩表演中拉開序幕。中華武術、太極拳、舞龍舞獅等極具中國特色的節目亮點紛呈，贏得陣陣掌聲。旅遊孔子學院全體中印尼教師演唱的歌曲《新年好》，將本場活動推向高潮。



巴厘省電視台對聯歡會進行了詳細的報導。