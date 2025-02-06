G19立法會議員就財算案提8點共同倡議

立法會G19全體18位議員到特區政府總部會見財政司司長陳茂波就2025/26年度財政預算案表達意見（G19供圖） 中評社香港2月6日電（記者 盧哲）香港特區立法會G19全體18位議員，5日到特區政府總部會見財政司司長陳茂波，就2025/26年度財政預算案表達意見。G19提出8點共同倡議，包括“資源效率優化計劃”削減部門經常開支幅度、改革公務員增薪點制度、檢討各類政府及公共服務收費、加強“招商引才引資引客”等。



G19全體18位議員同日舉行傳媒團拜活動，並介紹G19就2025/26年度財政預算案提出的具體建議。其中，G19提出8點共同倡議為：一，“資源效率優化計劃”削減部門經常開支幅度，增強至2年內最少減5%；二，全面檢視各公營、法定、資助機構及基金的收支和績效，包括人手及薪酬架構、取消過時服務、合併重疊機構、回撥過剩儲備等；三，改革公務員增薪點制度，切實獎勵表現優異者，促使平庸者改進；四，檢討各類政府及公共服務收費，包括咪錶位收費、交通違例罰款、公營醫療收費等；



五，研究將更多體育博彩規範化，以打擊非法外圍及避免稅收流失；六，加強“招商引才引資引客”，包括通過更積極的稅務及土地政策，吸引更多不同類型的企業、產業和資本落戶香港，聯同旅遊業界協同對外招商引客；七，優化推動及資助盛事活動機制，重質重量，強化經濟及旅遊效益評估，鼓勵企業和社會參與，包括容許資助演唱會類活動；考慮向企業贊助盛事開支提供額外稅務優惠；為“香港演藝博覽”提供恆常資助等；八，加緊推動銀髮/適老經濟，包括優化合資格年金、強積金自願性供款及自願醫保扣稅安排；爭取允許內地企業年金、個人養老金投資香港多元化產品；開發更多養老金融產品；鼓勵各行各業推遲退休年齡等。



G19召集人謝偉銓議員在發言中表示，香港經濟現正面對多項內外挑戰和不明朗因素，包括高息環境、樓市不振、內地增長放緩及西方反華勢力打壓等，特區政府連續3年錄得較大赤字，上述因素固然有關，但另一主要成因是政府經常開支增長過快，易放難收。



G19強調，特區政府要秉持《基本法》規定的審慎理財、量入為出原則，嚴控經常開支，但亦不應大幅減少投資未來，必須加緊推動經濟及產業多元化發展，按“能者多付”原則適度開源增收，G19的8點倡議反映了有關理念和原則。



當天，G19各議員也向財政司司長另提交了個人版本的預算案建議書。