李惟宏答中評：應對國際環境香港需多元化佈局

（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月6日電（記者 盧哲）香港特區立法會金融服務界議員李惟宏5日接受中評社記者訪問時表示，香港金融環境有一些利好發展，預計2025年特別是下半年，陸續會有超過100個、規模大、高質量的IPO，相信會對整體市場有一定程度的支持。李惟宏認為，因應地緣政治持續複雜多變，香港要開拓一些新的市場，需要更多元化的佈局。



李惟宏認為，香港在2024年金融環境有一些利好發展，但也面對一些挑戰。



首先，一年來中央出台多項措施，有利香港金融環境。在2024年4月，中國證券監督管理委員會（中國證監會）公布五項關於進一步優化滬深港通、助力香港提升國際金融中心地位的措施。包括：一、放寬滬深港通下股票交易所買賣基金（ETF）合資格產品範圍；二、將房地產投資信託基金（REITs）納入滬深港通；三、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；四、優化基金互認安排；五、支持內地行業龍頭企業赴香港上市。“可以說，從這五項措施開始，就有很多大型內地優質企業排隊來港上市。”李惟宏說，預計2025年特別是下半年，陸續會有超過100個、規模大、高質量的IPO。他認為後期這種大型IPO會對整體市場有一定程度的支持。而整體來說，2024年恆生指數也有約18%的升幅，是一個利好的環境。



李惟宏認為，展望2025年香港的經濟環境，一方面中央的支持很明顯會持續，但另一方面業界也要與時俱進，做好升級轉型。“因為很多中小企業現在的基礎相對來說還比較弱，特別是一些零售業、房地產恢復得還比較慢。”



而地緣政治持續複雜多變，對於作為維護國際金融中心地位的國際大都市香港來說必然帶來挑戰。



李惟宏提到，特朗普就任美國總統之後一周之內提出了很多加稅政策。“我認為這也是一個手段。雖然特朗普提出了很多加稅政策，但很快又改變了。他可能是以此作為籌碼，去談條件，但最終利益是美國的經濟。”