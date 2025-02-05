困緬獲救港女返港　保安局：家屬無付贖金

中評社北京2月5日電／據大公報報導，再有一名被禁錮在緬甸妙瓦底的港人獲救回家。該名日前獲釋的31歲港人女子，昨晚在保安局專責小組陪同下，從泰國返港，她精神和身體狀況良好。該名獲救港人因太累，落機後已回家休息，警方稍後將向她瞭解事件詳情。專責小組指出，女事主於去年上半年先被騙到泰國，再轉至緬甸被禁錮，這次獲釋沒有支付贖金，保安局將全力救助餘下九名被禁錮港人盡快回港。



保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基昨晚在機場表示，一直有與事主及其家屬聯繫，並與泰國當局保持直接聯絡，在確認她獲救並安全到泰國後，在昨日早上在曼谷與事主見面，向她提供協助，安排她盡快回港，最終乘搭昨日下午五時的航班，晚上抵達香港。



袁栢基表示，事主精神和身體狀況良好，事主因感到太累，已按其意願，落機後先行回家休息。警方稍後會與該港人會面，瞭解其個案的詳細情況。



全力營救餘下九名港人



袁栢基強調政府高度重視這類案件，一直與求助港人及其家屬溝通，又和泰國、緬甸合作救人。他指早前副局長卓孝業率小組到泰國跟進時，已和泰國當局商討，並將求助港人名單直接交予泰方；該名獲救女子和上周另一名被救回來的男子，同樣由緬甸軍方從保安局提供的被禁錮港人名單中，經核對和辨認後，交予泰國軍方，並在專責小組協調下，將他們帶返香港。



至於該名女子為何會被禁錮於緬甸的電騙園區，袁栢基指她去年上半年墮入騙局前往泰國後，再被輾轉拐至緬甸，禁錮於電騙園區。據瞭解，該名31歲女子獲救前，正身處緬甸妙瓦底南部，她於本月二日被救出送返泰國境內。據專責小組瞭解，過程中家人並無支付贖金。扣除該名昨晚返港的女子，目前仍有九名求助港人被困，當中八人在緬甸，一人在柬埔寨。保安局專責小組會繼續與其餘九名被禁錮港人的家屬聯繫，已將更新資料交予泰方，全力將他們盡快安全帶回香港。