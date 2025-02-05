三年間長者乘車補貼額由14億飆至40億元

中評社北京2月5日電／據大公報報導，政府在2022年三月起，將2元乘車優惠計劃擴展至60歲以上，公帑補貼差額隨即以倍數計大幅飆升，三年間由13.9億元升至近40億元，當中除了60至64歲多達64萬人，以及公共交通車費持續上升，最重要原因是該年齡組別的車費補貼，是按成人車費扣減2元收取補貼，而並非65歲或以上，由營辦商提供的半價乘車優惠計算。



現時持有樂悠咭的長者，乘搭公共交通工具均可享2元乘車優惠，但65歲或以上人士扣減的政府補貼，是以半價作為計算，假設一程車費10元，半價5元，扣減2元後，政府補貼3元予巴士公司，不過若受惠者屬於60至64歲，則以成人車費10元計算，政府補貼8元，所以兩個年齡組別的公帑補貼額，可以相差很遠，若再加上長者“長車短搭”，甚至搭“過海巴士”卻短途落車，每次補貼金額，隨時10多20元。



根據政府統計處統計，截至去年中，60至64歲多達64萬人，60歲以上人數占總人口約30%，預計2028年、2046年增至占33%及40%，若2元優惠維持現安排，政府負擔將會是天文數字。



有公共交通運輸業界人士表示，政府將2元乘車優惠擴展至60歲，純粹是政府政策，巴士公司沒理由跟隨將半價優惠，由65歲或以上，下調至60歲，“如果是這樣，就會衍生另一課題，是否也將退休年齡也下降至60歲。”



另外，據瞭解，巴士公司較為傾向願意擴大現有的“雙向分段收費”或“短途分段收費”，但業界人士坦言，若在較多人選搭的繁忙路線推行，在繁忙時間要求長者落車時再拍卡退回部分車資，恐怕會影響巴士的上落車時間，所以實際操作上仍然有待商議，研究在哪些巴士線可行。