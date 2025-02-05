巴士公司應共度時艱　自行向長者提供優惠

中評社北京2月5日電／據大公報報導，政府財政赤字嚴重，2元乘車優惠檢討是其中一個重點節流方向。財政司司長陳茂波近日表示，由公共交通營辦商自行向長者提供優惠，可以是考慮方案之一。有立法會議員認為，公共交通營辦商在社會面對困難時主動提供優惠是無可厚非，但也要看營辦商的盈利狀況是否能夠承擔，認為政府必須做好把關工作，防止交通工具加價，對民生更有幫助。



有立法會議員認為，營辦商可考慮是否為60至64歲人士提供半價優惠，舉例巴士由於出車成本固定，若提供優惠可吸引更多人乘搭，不會“蝕底”。



2元乘車優惠勢將調整，社會各界紛紛對調整方案提出不同建議。對於若是由公共交通營辦商自行向長者提供優惠，立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，在政府面對財政危機時，公共交通營辦商出力為市民提供一些優惠是無可厚非。但他稱，要如何提供優惠，還得看營辦商的財政狀況，以巴士公司為例，近年由於競爭大增，盈利情況一般，或許就難以向60至64歲人士提供很多乘車優惠。



政府應把關交通工具加價



張欣宇認為，政府能夠做到的是對交通工具營辦商的加價申請做好把關工作。他指近年交通工具加價頻繁，有巴士公司幾年間累計加價已超過30%，遠比政府財政收入及社會通常的比率要高，他擔心“一邊給了優惠，一邊又再加價，實質上對社會的幫助沒有太大。”