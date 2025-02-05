﻿醫生：打流感針人數急增　存貨緊張

中評社北京2月5日電／據大公報報導，台灣藝人徐熙媛（大S）在日本旅遊患流感並發肺炎離世，終年僅48歲。有專家表示，日本爆發流感強度遠超香港，港人外游後近期陸續回港，或推高本港的流感數字，建議外游出發前兩周接種流感疫苗。



衛生署：私人市場有14萬劑



有家庭醫生表示，過去兩日到診所查詢和接種流感疫苗的人數急升，特別是約40歲的青壯年，透露目前診所流感疫苗存貨緊張，本港一間藥廠缺貨。衛生署昨晚回復《大公報》表示，私人市場現有約14萬劑流感疫苗可供私家醫生購買。



本港自一月初踏入流感季節後，首四周錄得199宗成人嚴重及死亡個案。當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。青山醫院一個成人精神科女病房爆發流感，自1月28日起，先後有三名年齡介乎56歲至69歲的病人發病，均確診甲型流感，當中一名本身有長期病患的病人，因病情持續惡化，於1月31日離世。



衛生防護中心數字顯示，截至1月27日，確診流感死亡的成人患者中，有4人年齡18至49歲。



香港中華醫學會副會長楊超發昨日向《大公報》表示，近期不少感染流感的患者有發燒等症狀到診所求醫，平日幾乎沒有人查詢接種流感針，但近兩日有不少40至50歲人士查詢，打針人數亦有增加。他說診所的流感疫苗存貨，只夠約兩日接種量，他透露香港已有一間藥廠缺貨，其餘三間還有存貨，他已向其中一間訂貨。



家庭醫生關嘉美向《大公報》表示，大S流感並發肺炎離世消息傳出後，過去兩日內，查詢和接種流感疫苗的市民蜂擁而至。她透露，診所僅餘下約10至20劑疫苗，已知有一間藥廠缺貨，今日會向其他藥廠訂貨。



衛生署昨晚回復《大公報》查詢表示，2024／25季度，政府為政府防疫注射計劃（包括院舍防疫注射計劃）和學校外展計劃，採購約119.69萬劑季節性流感疫苗。據疫苗供應商提供的資料，現時私人市場有約14萬劑季節性流感疫苗，可供私家醫生購買。