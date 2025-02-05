中評社北京2月5日電／網評：增加預算解決不了台軍心渙散根本問題

來源：大公報 作者：蘇 虹



2月3日，大陸台商春節聯誼會上，380多位扎根大陸發展的台商齊聚一堂，豈料在這樣一個團圓喜慶的日子，台灣地區領導人賴清德再次拋出“兩岸互不隸屬”的“新兩國論”，編造“台獨”分裂謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸對抗與敵意，揚言增加防務預算，要與所謂的“民主陣營”站在一起，極力鼓吹“備戰”。可笑的是，去年島內防務部門負責人顧立雄等高官的個人資料、甚至台“軍情局”人員身份資料全部外洩，增加預算根本就解決不了軍心渙散的根本問題。



近期，國民黨副書記長鄭正鈐直指防務部門內部管理失職，導致出現重大漏洞和構成極大威脅。台防務部門的重大個人資料外洩事件發生在去年10月份，鄭正鈐的聲討讓此事件再度回到人們的視線，並在島內引發一波熱議。



據報導，負責“肅貪防弊”的台防務部門政風室目前正在進行所有負責財務、採購人員以及上校以上人員的財產申報，包括所有將官、“參謀總長”梅家樹以及防務部門負責人顧立雄，因此陸續將申報數據傳送給個人。



豈料在此過程中，有工作人員將記載所有人員財產數據的名册檔案當成附件，一並寄給申報人以及各軍種承辦人員。不少人收到數據後，發現竟然看到了自防務部門負責人以下所有重要人員的個人資料。



台軍“政風室”變“正瘋室”



令人匪夷所思的是，台“軍情局”人員身份資料屬於“極機密”，因此在單位內外全都使用化名。然而這份名册竟然羅列了“軍情局”所有申報人員的真實姓名，“讓極機密的情報員身份曝光，恐造成極度嚴重的危害”。



台灣中時電子報稱，雖然這份申報名册通過“國防部”內網發送，但由於財產申報資料中，不但有申報人個人及年滿20歲以上家屬的數據，還有各項收入以及個人存款、不動產、投資，甚至包括具有價值的收藏。台軍方人士擔憂，萬一數據遭有心人下載留存，或私自保留，“又不慎遭到黑客竊取，或刻意外流，外洩的概率相當大”。