中評社北京2月5日電／網評：“政治動物”的“冷血基因”



來源：大公網 作者：朱穗怡



台灣知名女藝人徐熙媛（大S）最近在日本因流感並發肺炎去世，年僅48歲。俗話說“死者為大”，但島內一些親綠團體、網紅竟然利用大S病逝的消息進行政治攻擊，說“公布大S死訊是刻意在壓制‘大罷免’的新聞”、“大陸在背後下指導棋”云云，還毫無人性地“起底”大S的家族背景。這些冷血行徑在島內引起公憤。



有台媒一針見血地指出，如此對往生者不敬，幾近喪心病狂，難怪有網民大嘆“人一綠腦堪慮”。



早就有人說“民進黨政客是政治動物”。如今看來，此言非虛。2022年9月台東縣發生6.9級地震，是當年台灣最強烈的地震。島內不少地方傳出災情：房屋倒塌、橋梁斷裂，還有民眾不幸罹難。正當各界忙於展開救援工作時，民進黨屏東市長參選人李清聖竟然還想著選舉。他在臉書上寫道“這（地震）是翻轉屏東市的征兆嗎？”還附上一個“歪嘴笑”的表情符號。民進黨政客竟然拿天災來為自己選舉造勢，難怪被一眾網民痛批“冷血”。



2024年4月花蓮在大地震中遭受重創，民進黨立法機構總召柯建銘竟然宣揚“花蓮地震是老天有眼”，有民進黨人士甚至發起“抵制花蓮”的行徑，煽動民眾不要去花蓮旅遊。民進黨政客不幫助花蓮民眾重振經濟就算了，還要落井下石，讓花蓮民眾情何以堪？原來民進黨是為了發洩對曾任花蓮縣長的國民黨立法機構總召傅崑萁的不滿。當時國民黨“立委”和民眾黨“立委”聯手通過改革立法機構的法案，以加強對民進黨當局的監督。民進黨“立委”由於人數不及國民黨和民眾黨而無法阻擋法案通過，於是把怨氣發洩在花蓮地震上，為了一己私怨，完全漠視民生福祉。



今年1月嘉義發生6.4級地震，南台灣傳出嚴重災情。柯建銘竟然故伎重演，在網上發文叫囂“老天也震怒”，呼籲大家出來支持罷免國民黨“立委”。早前，國民黨和民眾黨審查民進黨當局的總預算案時删除了一些不合理的預算，民進黨惱羞成怒，煽動民眾罷免所有國民黨“立委”。近日傳出大S病逝的消息，一些親綠團體又趁機大做文章，攻擊藍營。



民進黨政客一而再、再而三地炒作天災、噩耗，在別人的傷口上撒鹽，毫無道德底線，已經到了肆無忌憚的地步，其所謂“愛台灣、愛人民”不過是欺騙選民的政治口號。該黨蠻橫粗暴、不擇手段，無非就是仗著民進黨連續三屆執政，把自己當成“永遠的執政黨”。然而，水能載舟，亦能覆舟。此冷酷無情的政黨必遭民意反噬。