經民聯新春花車巡遊　祝願香港蛇年八方來財

經民聯舉辦大年初八花車巡遊（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月6日電（記者 段曉魯）經民聯昨日舉辦大年初八花車巡遊，經民聯監事會主席林建岳博士、榮譽主席梁君彥先生、主席盧偉國博士等多位核心成員、立法會議員、區議員、青委會和地區成員乘坐新春開運花車，前往各區向市民及旅客拜年。主席盧偉國、青委會顧問趙式浩化身財神，聯同一對卡通熊貓大派賀年朱古力金幣利是，寓意“熊貓來好運來”，祈盼即將在本月中和公眾見面的港產熊貓“家姐”和“細佬”，為香港社會帶來更多歡樂，為香港經濟帶來更多生機。



花車巡遊啟動儀式於早上在中環海濱舉行，盧偉國在致詞時表示，大年初“八”的諧音是“發”，在中國傳統文化中寓意吉祥，期望今次花車巡遊將這份喜氣傳遍各區，祝願新一年香港八方來財、香港人人皆“發”。



盧偉國續說，香港正面臨外圍環境不明朗及財赤等挑戰，希望“財爺”財政司司長陳茂波月底發表的《財政預算案》能採納經民聯的建議，對接中央“更加積極的財政政策”，推出下調股票印花稅、推出“強積金首置計劃”、爭取擴大“一簽多行”、大力發展跨境電商等積極有為的政策，為香港塑造經濟新動能、全力惠及民生。



經民聯新春開運花車在港島及九龍多區巡遊，中途停靠中環、北角、黃埔和尖沙咀等多個街站，除了向沿途市民和遊客送上新春祝福，盧偉國更以私人珍藏的“鑽石色士風”演奏多首賀年樂曲，與眾同樂，讓歡笑聲與歌樂聲洋溢社區。



出席新春賀年花車巡遊活動的經民聯成員還有副主席林健鋒、梁美芬教授，副秘書長陸瀚民，監事會副主席胡劍江，深水埗區議員林家輝，大埔區議員陳灶良、余智榮，南區區議員趙式浩、賴家智，九龍城區議員左滙雄、何華漢、李超宇，油尖旺區議員黃舒明、陳少棠、黃建新、李思敏，葵青區議員莫綺琪，北區區議員周天意，以及一眾青委會和地區成員。