閩院學子永春古街感受非遺傳承與兩岸融合

實踐隊員與徐金鎮鎮長合影 中評社香港2月6日電（作者 潘雅麗 蘭子馨）2月3日上午，閩江學院“尋根築夢，閩韻流傳”社會實踐隊走進永春縣五里街鎮，參觀了永春縣五里古街，並走訪校友五里街鎮人民政府鎮長徐金鎮，深入瞭解當地在古鎮開發保護和非遺傳承與兩岸融合等方面的努力與成效。



據徐鎮長介紹，五里街是一座有著千年歷史文化的閩南重鎮，素有“白鶴拳故里，海絲路源頭”之美譽，因早年街道的長度為五華里得名“五里街”，現在是“鎮以街名”稱五里街鎮。五里古街位於永春縣城西北2.5公里處，曾作為海上絲綢之路水陸交匯的重要節點名揚海內外，主街區長590米，是目前閩南騎樓風格特色保留相對完整的傳統古街區，是中國傳統村落、歷史文化名村、福建省歷史文化街區,承載著永春人的鄉愁記憶。



古街設有桃溪首站碼頭，船隻可直達泉州古刺桐港（順濟橋碼頭），是水陸交通樞紐；古時商賈雲集，形成“七境十三柱”的街區格局，永春白鶴拳、永春紙織畫皆發源於此；永春人也從這裡走向東南亞，創造“無永不開市”的商業傳奇。近年國家和省、市政府高度重視古鎮發展保護和文化遺產傳承與海峽兩岸融合發展工作，出台了一系列政策措施，五里街鎮則緊抓機遇，通過加強管理、加大投入完善基礎設施等，讓古鎮重煥新的生機與活力。

