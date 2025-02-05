美日聲明或寫入構建“美日黃金時代”

中評社香港2月5日電／美日兩國政府正在就配合7日首腦會談發表的聯合聲明展開協調，計劃寫入“構建美日關係的黃金時代”，展示深化合作的姿態。共同社報導，多名政府相關人士5日透露，聲明還將著眼於中國的海洋活動與“台灣有事”，寫明強化日本西南地區的防衛機制，提升自衛隊與美軍的指揮統制框架，努力強化同盟威懾力與應對能力。



美國總統特朗普在1月20日的就職演說中，宣佈將重振美國並構建“黃金時代”。聯合聲明擬使用同樣的措辭來彰顯美日密切合作。



在安全保障領域，日本基於已決定擁有摧毀他國疆域內導彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力），在前拜登政府時期一貫深化美日同盟。雙方正在討論在聯合聲明中使用“擴大美日在西南地區的存在感”的表述，力爭在特朗普政府時期擴充舉措，制約在台灣周邊加強軍事活動的中國大陸。



美日將在聲明中，就防衛裝備品的共同生產與維護保養，確認美日主導防衛產業協作的方針。日本將鑑於統一指揮陸海空三個自衛隊的“統合作戰司令部”預定今年3月成立，商定強化與美軍的合作。



此外，雙方還將討論儘早舉行由外長和防長出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議。對於中國公務船多次進入釣魚島（日稱“尖閣諸島”），則將再次確認是規定美國對日防衛義務的《美日安保條約》第五條的適用對象。