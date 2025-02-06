快評：悼念辜嚴倬雲　珍惜兩岸和平

中評社快評／台灣海基會前董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲女士於4日辭世，享壽105歲。兩岸同表哀悼，並推崇其貢獻。



國務院台辦發言人朱鳳蓮5日表示，驚悉辜嚴倬雲女士辭世，深感悲痛，表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問。大陸海協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電。辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加“汪辜會談”“汪辜會晤”，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。辜嚴倬雲女士堅持“九二共識”，積極促進兩岸交流。



台灣海基會5日表示，辜嚴倬雲女士長期協助辜前董事長推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的“汪辜會談”，以及1998年10月辜前董事長首度率團赴中國大陸進行“汪辜會晤”，辜嚴倬雲女士均陪同前往，並發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。



辜嚴倬雲是福建福州人，祖籍河南固始，北京大學首任校長嚴復孫女，台灣板橋林家林爾康外孫女，鹿港辜家辜振甫之妻。2016年4月，近百歲高齡的辜嚴倬雲在一次活動中說，“經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜。兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進。”



悼念辜嚴倬雲，懷念汪辜兩位老先生，緬懷他們為兩岸和平與交流做出的貢獻，歷史記憶與啟示清晰且深刻。珍惜兩岸和平，以對話取代對抗、以協商促進合作，以“九二共識”作為兩岸協商談判的重要基礎，兩岸中國人完全有政治智慧處理兩岸之間問題。