北都5年建公營屋6萬夥　提量提質

中評社北京2月6日電／據大公報報導，北部都會區是本港未來土地及房屋供應重鎮，5年內會有6萬個公營房屋單位陸續落成，占未來5年公營房屋總建屋量近四成。房委會表示，相關項目大部分已進入建築階段，當中包括約10條新公共屋邨，最快今年起陸續落成，項目在建築及園林設計上都落實幸福設計概念，並透過採用“組裝合成”建築法、增加應用建築機械人等，提升工地安全及建造效率。



有立法會議員表示，北都建屋引入創新技術有助“提速、提效、提量”，建議北都未來的公營房屋可進一步“提質”，增加居住面積，提升居住幸福感。＼大公報記者 王亞毛 曾敏捷



北都是本港未來土地供應主要來源，區內的新發展土地約3000公頃，可望提供逾50萬個新住宅單位。在未來5年，會有約6萬個公營房屋單位落成；在第二個5年，新落成房屋單位將再增加約15萬個。



房委會回復《大公報》查詢表示，在2025／26至2029／30年度，公營房屋總建屋量預計約為15.86萬夥，當中約6萬夥位於北都範圍內，目前大部分已進入建築階段，最快今年起陸續落成。房委會表示，北都的新公營房屋項目，在建築及園林設計上都落實幸福設計概念（詳見另稿）。



選用MiC 2.0建築法更省時



現屆政府致力在房屋供應上“提速、提量、提質、提效”，房委會表示，一直致力推動產業創新，北都的房屋項目會就個別項目的規模大小、位置和附近交通網絡等考慮因素，選取適合項目採用“組裝合成”建築法（MiC）。



房委會又提到，當局持續優化“組裝合成”建築法，並將科研成果落實及應用在工程項目上。由2025／26年度起，會在設計及規劃的新項目中，選取適合的項目應用第二代“組裝合成”建築法（MiC 2.0）。對比第一代設計，MiC 2.0由六個面組成，其組件和安裝方法可減省臨時支撐，減少墻身厚度，簡化現場安裝操作以縮短安裝時間，進一步提升工地安全及建造效率，紓緩建築界勞動力緊張情況。