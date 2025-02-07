黃載皓：尹錫悅政變後的六點反思

韓總統尹錫悅再就彈劾聆訊出庭。（圖源：路透社） 中評社首爾2月7日電（作者 黃載皓）大韓民國自1945年建國以來，經歷了多次政治動蕩，逐漸形成意識形態的對立和路線的競爭。但尹錫悅總統的政治風暴是我們從未經歷過的新型政治動蕩。他的戒嚴令發動的公開理由是，作為少數派總統，他無法控制國家事務。但實際上，他先發制人地策動了一場政變，意圖以此避免對他和妻子的腐敗和貪污行為進行的司法調查。幸運的是，國會投票制止了政變，為恢復正常鋪平了道路，但法律訴訟以及保守派和進步派之間的爭鬥使國家陷入政治動蕩。



尹的戒嚴事件直接或間接地揭露了國家隱藏的問題。首先，在選舉國家最高領導人時需要更多的核查。韓國的政治危機始於尹的個人問題。本應以民主方式行使權力的總統，卻試圖像冷戰時期的獨裁者一樣獨斷專行。宣布戒嚴並不是因為國家處於緊急狀態，而是因為戒嚴被宣布並成為國家緊急狀態。戒嚴令的本質是違反憲法，並不是因為憲法出了問題，所以宣布戒嚴令。



其次，如果民主主義僅僅是程序性的，那麼它是不完整的，實質性民主才是重完整的。實質性民主就是各種政治力量能夠通過和解和談判消除分歧而共存。目前韓國已經實現了一定程度的程序民主。然而，這還沒有制度化為實質性民主。有必要建立能夠有效應對新的國家發展問題和挑戰的國家制度、權力和領導結構、文化和社會經濟基礎。

