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尼泊爾禁止單人攀登8000米以上高峰
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2025-02-06 11:43:12
中評社北京2月6日電／據新華社報導，尼泊爾一名官員5日說，尼政府已禁止登山者獨自一人攀登該國境內海拔超過8000米的高峰。
尼泊爾旅遊局官員裡拉達爾·阿瓦斯蒂對新華社記者說，尼政府已修改登山法規，強制所有登山者必須有向導支持，“此舉旨在確保登山者在8000米以上高峰的安全”。
尼泊爾政府已於1月宣布將從今年9月1日起提高從南坡攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰的許可費，其中外國人在春季和秋季登山季攀登珠峰的許可費分別從1.1萬美元和5500美元提高到1.5萬美元和7500美元。
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