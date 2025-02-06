【
大
中
小
】 【
打 印
】
埃及：巴勒斯坦人不離開應是加沙重建前提
http://www.CRNTT.com
2025-02-06 11:41:17
中評社北京2月6日電／據新華社報導，埃及外長阿蔔杜勒阿提和來訪的巴勒斯坦總理兼外長穆罕默德·穆斯塔法5日在開羅舉行會談，雙方強調應在巴勒斯坦人不離開加沙地帶的前提下，推動加沙地帶恢復重建。
埃及外交部當天發表聲明說，雙方在會談中討論了加沙人道主義狀況，強調應在巴勒斯坦人不離開加沙地帶的前提下，推進加沙的早期恢復、廢墟清理和快速提供人道主義援助等工作。
阿蔔杜勒阿提重申，埃及支持巴勒斯坦人的合法權利，重申必須落實“兩國方案”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
約旦全力支持巴勒斯坦人實現合法權利
(2025-02-06 10:24:34)
外交部：反對針對加沙民眾的強制遷移
(2025-02-06 09:48:08)
沙特堅持巴勒斯坦不建國便不與以色列建交
(2025-02-05 14:50:00)
世衛組織：加沙地帶衛生基礎設施受損嚴重
(2025-02-05 14:48:58)
以色列派團談判繼續執行加沙停火協議
(2025-02-05 12:19:02)
特朗普：希望美國“接管”加沙地帶
(2025-02-05 11:54:09)
加沙地帶停火協議第二階段接觸和談判已開始
(2025-02-05 10:26:48)
約旦和希臘呼籲鞏固加沙地帶停火成果
(2025-02-05 10:16:13)