埃及：巴勒斯坦人不離開應是加沙重建前提

中評社北京2月6日電／據新華社報導，埃及外長阿蔔杜勒阿提和來訪的巴勒斯坦總理兼外長穆罕默德·穆斯塔法5日在開羅舉行會談，雙方強調應在巴勒斯坦人不離開加沙地帶的前提下，推動加沙地帶恢復重建。



埃及外交部當天發表聲明說，雙方在會談中討論了加沙人道主義狀況，強調應在巴勒斯坦人不離開加沙地帶的前提下，推進加沙的早期恢復、廢墟清理和快速提供人道主義援助等工作。



阿蔔杜勒阿提重申，埃及支持巴勒斯坦人的合法權利，重申必須落實“兩國方案”。