中評月刊：新形勢下推動兩岸融合發展困與機

中評社香港3月22日電/閩南師範大學圓山學院院長、兩岸一家親研究院執行院長／首席專家陳麗麗教授與閩南師範大學馬克思主義學院馬克思主要基本原理專業碩士研究生任思雯、閩南師範大學馬克思主義學院馬克思主要基本原理專業碩士研究生翟惠婷在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《新形勢下推動兩岸融合發展的困與機》，作者認為：探索兩岸融合發展新路是一場生動的社會實踐過程。兩岸融合發展的本質就是要打破現有壁壘，走出困局，重塑新局，增進情感交融認同相合，夯實和平統一基礎。福建省以兩岸同胞的共同福祉為要，以中華民族的偉大復興為本，全力推進與落實《意見》，積極開展全域性、多輪次、多層面、漸進性的政策部署與落實工作，展現出了極強的政策定力。當前，兩岸關係及台海局勢複雜嚴峻，不衹是賴清德當局“台獨”分裂活動不斷加劇，而且伴隨著“特朗普2.0時代”的極大不確定性及賴清德當局冒進挑釁的高風險性，加大深化兩岸融合發展的困難。兩岸融合發展面臨新挑戰和新局面，同時蘊含新機遇，亟待精準施策，強化塑造，加速推進促融新發展。文章內容如下：



深化兩岸融合發展是貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略的重要內容與內在要求。2023年9月12日，新華社受權發布《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）。①2024年10月15日至16日，習近平總書記在福建考察時強調，福建要繼續在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。②12月2日，福建省委第十一屆七次全會審議通過了《中共福建省委關於深入學習貫徹習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，在中國式現代化建設中奮勇爭先的決定》，將建設好兩岸融合發展示範區置於中國式現代化戰略全局中統籌謀劃。