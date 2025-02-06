探訪台北書展簡體館：簡體不簡　大有可為

2月5日，讀者在2025台北國際書展“簡體館”書架前閱讀。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月6日電／據新華社報導，從學術理論到名家名著，從歷史傳記到哲學科普，從網絡文學到漫畫繪本……一册册圖書，一排排書架，卷帙浩繁的簡體書籍陳列在2025台北國際書展展館裡。



台北書展自2月4日開展以來，由台灣華品文創出版公司設立的“簡體館”裡，人流不息。有人做足功課，直奔心頭所好；有人出於好奇，沉浸書海拾貝；有人深諳書市，比較簡繁異同……



台北書展的“簡體館”自2013年設立以來，除受疫情影響缺席四年外，已經是第九年設展。本屆書展期間，“簡體館”精選3300多種、近萬册最新大陸優質圖書，並邀請150多家大陸出版社與出版企業參展，包括北京大學出版社、人民文學出版社、江蘇鳳凰文藝出版社及北京磨鐵圖書公司、後浪出版公司等。



華品文創出版公司總經理王承惠接受新華社記者採訪時表示，開展首日的銷售額就比去年增長一倍。“今年來看書買書的年輕人偏多，一方面是選書時有市場化和年輕化的考量，另一方面是大陸書籍出版行銷越來越成熟、品質越來越高，特別是台灣年輕人通過各種網絡資訊對大陸書籍有更多的關注和接觸。”



台北市民林小姐平時喜歡在網絡上看小說，聽說書展有“簡體館”便專程前來，找到了之前在網上看了一半的網文小說，便立刻買下。“大陸的網文小說更新很快，也很有想象力。”林小姐說，相比網上追更，把喜歡的書一次性買下讀完，更解渴。