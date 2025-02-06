俄美一些部門正開展並不斷加強接觸

中評社北京2月6日電／據新華社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫5日對媒體記者表示，俄羅斯和美國一些部門正開展接觸，而且這些接觸正不斷加強。



據塔斯社5日報導，佩斯科夫是當天被問及俄美官方接觸問題時作上述表示的。關於目前雙方接觸的具體情況，他表示“無可奉告”。



1月稍早時候，佩斯科夫曾表示，俄方已準備好與美國進行平等和相互尊重的對話，並正等待美方就此發出信號。1月27日，佩斯科夫又說，俄仍願同美國在元首層面開展接觸，但俄“未收到美方的任何信號”。