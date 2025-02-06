【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄美一些部門正開展並不斷加強接觸
http://www.CRNTT.com
2025-02-06 14:45:37
中評社北京2月6日電／據新華社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫5日對媒體記者表示，俄羅斯和美國一些部門正開展接觸，而且這些接觸正不斷加強。
據塔斯社5日報導，佩斯科夫是當天被問及俄美官方接觸問題時作上述表示的。關於目前雙方接觸的具體情況，他表示“無可奉告”。
1月稍早時候，佩斯科夫曾表示，俄方已準備好與美國進行平等和相互尊重的對話，並正等待美方就此發出信號。1月27日，佩斯科夫又說，俄仍願同美國在元首層面開展接觸，但俄“未收到美方的任何信號”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄副外長：美國必須邁出改善俄美關係第一步
(2025-02-06 10:47:37)
俄總統新聞秘書：俄方在等待美國的對話信號
(2025-01-24 14:40:28)
俄安全會議副主席稱俄美關係難正常化
(2025-01-20 14:15:24)
俄：當前條件下俄美關係不可能正常化
(2025-01-19 17:33:28)
俄安全會議副主席：當前俄美關係不可能正常化
(2025-01-19 17:13:32)
俄總統新聞秘書：普京願與特朗普對話
(2025-01-11 12:29:19)
俄羅斯方面否認普京與特朗普通電話
(2024-11-12 11:24:51)
安東諾夫被免去俄羅斯駐美國大使職務
(2024-10-11 16:58:38)