王擁軍獲“威廉·費恩貝格卒中卓越貢獻獎”

中評社北京2月6日電／據新華社報導，2025年國際卒中大會5日在洛杉磯開幕，首都醫科大學附屬北京天壇醫院院長王擁軍在會上被授予“威廉·費恩貝格卒中卓越貢獻獎”。這是該獎項設立34年來亞洲科學家首次獲獎。



卒中又稱中風，是一種急性腦血管疾病，包括缺血性和出血性卒中兩種類型。“威廉·費恩貝格卒中卓越貢獻獎”由美國心臟協會發起設立，以美國著名神經病學家威廉·費恩貝格命名，旨在表彰在卒中臨床研究方面取得突出成就的醫生和臨床科學家。該獎項被認為是國際卒中臨床醫學領域的權威獎項。



據介紹，過去30年裡，王擁軍及其團隊在卒中疾病防治領域取得諸多重要突破，包括找到阿司匹林和氯吡格雷兩種抗血小板藥聯用的“雙抗”方案，研發新型溶栓藥物，創新設計擴大靜脈溶栓時間窗的溶栓治療新方案等。這些研究成果有助於減少卒中患者復發，緩解腦血管病溶栓治療藥物短缺，縮短急性缺血性卒中患者治療時間等。



王擁軍在接受新華社記者採訪時說，過去20多年見證了中國腦血管疾病研究在國際舞台上從跟跑、並跑、到如今領跑的地位變化。此次獲獎是對中國研究人員卒中臨床研究成果的肯定。



國際卒中大會由美國心臟協會主辦，是腦血管疾病科學與治療領域規模最大的全球會議之一。為期3天的會議聚焦腦血管疾病防治方面的最新進展、研究發現、創新治療方案等，來自世界各地的約4000名專業人士參會。