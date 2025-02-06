國際社會批特朗普加沙言論　強調兩國方案

中評社北京2月6日電／據新華社報導，國際社會5日持續批評美國總統特朗普近期涉加沙地帶言論，認為相關言論嚴重違反國際法，阻礙“兩國方案”實現，威脅中東地區穩定。



聯合國秘書長古特雷斯5日重申，“兩國方案”是實現中東持久和平穩定的唯一可行出路。他強調，恪守國際法基本準則至關重要，警告防止出現任何形式的種族清洗。古特雷斯說，自新一輪巴以衝突爆發以來，已有近5萬加沙地帶民眾喪生，其中70%是婦女和兒童，大部分民用基礎設施被毀，絕大多數居民流離失所，面臨饑餓和疾病。他呼籲國際社會推動加沙地帶實現永久停火，努力維護被占巴勒斯坦領土的統一和完整，共同推動加沙地帶重建。



法國總統府愛麗舍宮發表公報稱，總統馬克龍5日與埃及總統塞西通電話時強調，任何強迫加沙地帶巴勒斯坦人流離失所的行為都“不可接受”，這將嚴重違反國際法，成為“兩國方案”的障礙，也是可能導致局勢不穩定的重要因素。兩國總統重申，願意推動巴以持久停火，找到加沙問題的可信解決方案，開辟基於“兩國方案”的政治解決道路。



阿拉伯國家聯盟（阿盟）5日發表聲明，反對特朗普想把加沙地帶巴勒斯坦人遷往別國安置的提議，稱這違反國際法並威脅中東地區穩定。聲明說，解決巴勒斯坦問題取決於阿拉伯共識，其中最重要的決定因素之一是讓巴勒斯坦行使合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國。阿盟表示，特朗普的提議“無助於實現‘兩國方案’，而‘兩國方案’是在巴以乃至整個地區實現和平與安全的唯一途徑”。



加拿大外交部長梅拉妮·喬利5日在社交媒體上說，加拿大對加沙問題的長期立場沒有改變，致力於實現“兩國方案”。



荷蘭外交大臣卡斯帕·費爾德坎普5日發表聲明說：“對荷蘭來說，毫無疑問，加沙屬於巴勒斯坦人。我們的立場始終如一：荷蘭支持‘兩國方案’。這意味著在一個安全的以色列旁邊，建立一個獨立且可持續的巴勒斯坦國。”