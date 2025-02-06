中韓圍棋協會共推規則合理化、國際化‌‌

中評社北京2月6日電／據新華社報導，中國圍棋協會相關負責人5日接受新華社記者採訪時表示，中國圍棋協會對於韓國棋院變更爭議規則的舉措表示肯定和歡迎，同時期待與韓國棋院共同推動規則合理化、國際化。



中國圍棋協會相關負責人表示，韓國棋院2月5日給中國圍棋協會發來正式公文，明確取消兩次違規判負的規則，並在農心杯世界圍棋團體錦標賽、世界最強棋士決定戰等近期由韓國主辦的國際比賽中取消違規罰目等爭議規定。中國圍棋協會堅持的規則方面訴求現已得到韓國棋院積極回應，為雙方繼續交流創造了條件。中國圍棋協會對韓國棋院的態度表示肯定和歡迎。



2025年第一屆韓國棋院運營委員會會議3日在首爾舉行，會議決定對在第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽中引發爭議的“提子保管規則”做出變更，取消“累計兩次犯規直接判負”的相關規則。此前，韓國棋院方面的規則為：如果提子沒有放在棋盒蓋內，首次判罰兩目，再犯則直接判負。



據相關負責人介紹，自第29屆LG杯決賽爭議事件發生以來，中國圍棋協會始終秉持尊重規則、尊重賽事主辦單位的原則，在規則框架下進行申訴和後續積極溝通。關於第29屆LG杯決賽有關問題，雙方將繼續進行磋商，及時回應社會關切。近一段時間，有關LG杯決賽和韓國圍棋規則修改過程的網絡不實信息較多，希望廣大圍棋愛好者不信謠、不傳謠，共同維護圍棋健康發展環境。



相關負責人說，中國圍棋協會將通過此次事件，切實加強備戰參賽中規則的研究意識和適應能力，也期待與韓國棋院相向而行，共同推動規則合理化、國際化，以保證圍棋賽事的穩定運行，盡可能減少裁判因素影響比賽結果的不確定性，充分展現棋盤上棋手憑技藝決定勝負的圍棋精神。