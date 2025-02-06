2024年全球航空客運量增長超百分之十

中評社北京2月6日電／據人民日報報導，國際航空運輸協會近日發布數據顯示，按照收入客公里計算，2024年全球航空客運總量創新高。預計2025年全球航空業仍將延續增長勢頭。



數據顯示，2024年全球航空客運量同比增長了10.4%，比2019年創下的此前最高紀錄高3.8%。航空公司運力同比增長8.7%，平均客座率則達到創紀錄的83.5%。其中，2024年全球航空國際客運量同比增長13.6%，增幅相對較大，已超過2019年水平。2024年全球航空國內客運量同比增長5.7%，客運量和客座率均創下歷史新高。分區域來看，亞太地區增速最為明顯，同比增長達26%，成為2024年全球航空業增長的重要引擎。此外，北美、中東以及歐洲等地區增速也保持在6.8%—9.7%之間。



在全球電商業務快速發展的帶動下，2024年全球航空貨運市場繼續保持增長態勢，同比增速達11.3%。從地區來看，亞太市場增速最快，達到14.5%，北美、歐洲以及中東地區增速則分別為6.6%、11.2%和13%。



根據中國民航局數據，2024年中國民航旅客運輸量達7.3億人次，創歷史新高，較2023年增長17.9%，較2019年增長10.6%。國際航協在相關報告中特別提到中國航空業快速發展對全球航空業的貢獻，並預測2025年亞太地區仍將保持全球最大客運市場地位，其中中國旅客人數占比將超過40%。行業專家指出，得益於中國自身經濟發展以及中國政府推出的一系列簽證便利化舉措，中國航空市場將繼續保持快速發展態勢。



國際航協理事長威利·沃爾什表示：“2024年全球旅客出行需求快速增長，國際和國內旅客數量均創歷史新高，這進一步促進了航空業的復甦，並有效帶動了貿易、就業增長以及社會創新能力和市場開拓意識的提高。展望2025年，全球範圍內的旅客出行需求將保持持續增長，行業發展趨勢有望得到進一步加強。”國際航協預計，2025年全球航空業總收入將達到1.007萬億美元，同比增長4.4%，行業利潤將達到366億美元。旅客數量預計將達到52億人次，同比增長6.7%，航空貨運量則將達到7250萬噸，同比增長5.8%。



航空產業對全球經濟的發展至關重要。據統計，全球航空業每年運送旅客數量超過50億人次，航空貿易額約占全球貿易總量的30%。國際航協認為，雖然行業發展前景總體樂觀，但2025年仍面臨一定風險和挑戰。其中包括地緣政治和全球經貿關係的不確定性、環境可持續發展帶來的挑戰等。對此，國際航協呼籲各國政府進一步加大對行業的扶持力度，特別是在科技和清潔能源領域的投資，並保持政策的連貫性和可預測性，以推動全球航空業實現持續穩定增長態勢。