中評好書：閩南師大兩岸關係理論研究佳作多

中評社廣州2月7日電（記者 韋民）2024年是閩南師大在兩岸關係理論研究出版方面收穫滿滿的一年。這一年交由中國評論學術出版社出版的理論著作達10部之多，另有6種亦安排在蛇年春節後定稿付梓。由中評出版的這些圖書內容涵蓋兩岸融合發展、心靈契合、語言文學、兩岸風俗禮儀和閩台寺院交流等涉台研究項目，大多是該校老師的原創產品，有4項是福建省（漳州市）社科重點研究課題，有1項是國家社科藝術研究項目的結題成果。



閩南師範大學因台而設，是地處於國家級閩南文化生態保護區核心區域、閩南文化重要發祥地、台胞重要祖籍地漳州的福建省“雙一流”建設高校。該校自建校以來，依托深厚的閩南文化沃土、獨特的地緣優勢和豐厚的涉台研究傳承，推動兩岸基於文化認同、心靈契合基礎上的融合發展。



特別是在校黨委書記李順興教授、校長張龍海教授的帶領下，該校將“閩南文化與兩岸交流”融入人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作等辦學各方面，以“教育圈”“文化圈”“學術圈”的“兩岸三圈融合”為目標，構建起以學術交流平台為載體、閩南文化為心靈契合媒介、校內外兩岸融合力量為支撐的舉校體系，建立了境內外唯一的“閩南文化與兩岸交流”本碩博一體人才培養鏈；累計聘任台灣博士人才總數位於大陸前列；建立教育部兩岸語言文化交流研究中心等一批國家級、省部級平台和智庫；擁有兩岸關係的專兼職研究人員近50人，多名成員為國務院特殊津貼專家、省市政府涉台部門顧問和咨詢專家；獲批閩南文化、兩岸研究相關的國家級項目40餘項，出版《台灣族譜匯編》等40部著作，獲得教育部高等學校科學研究優秀成果獎2項、省部級獎勵14項，多項研究成果得到國家有關領導批示以及中央有關部門、省（部）級單位採用。



近兩年來，閩南師範大學與中評社在對台理論研究和交流上深化合作，在繁榮兩岸關係理論研究和推進兩岸文化學術交流上取得積極成效和廣泛影響。2023年，閩南師範大學與中國評論學術出版社加強合作，鼓勵全校教師開展更為深入系統的涉台研究。2024年，中國評論學術出版社出版了由李順興書記任總編的“兩岸同胞心靈契合系列叢書”、張龍海主編的《海峽兩岸融合發展新路的探索與實踐》等涉台著作10餘部，為該校發表相關學術論文30餘篇。



此外，閩南師大還與中評社多次主辦、承辦全國性或省級涉台學術會議，設置多個涉台研究機構，設立涉台科研課題，舉辦兩岸一家親論壇、閩港智庫論壇等。



附：閩南師大2024年在中國評論學術出版社出版的書籍