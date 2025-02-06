日本鬆下集團宣布解散旗下鬆下電器

中評社北京2月6日電／據文匯報報導，日本鬆下集團周二（4日）宣布將解散旗下家電子公司“鬆下電器”（Panasonic）。據中國新聞周刊表示，日本國民品牌鬆下官宣重大重組計劃。鬆下控股將解散其家電子公司“鬆下電器”，集中力量發展人工智能數據中心等高利潤領域。



鬆下控股CEO楠見雄規表示，電視、廚房電器、工業設備和機電一體化等業務業績不佳，利潤率低且增長前景不明，計劃進行出售。目前公司管理層還在研究除了出售外的其他可能性。



鬆下電視曾是該品牌的搖錢樹，在2007年銷售額一度達到1萬億日圓（約511億港元），但在2010年後開始走向虧損。數據顯示，2018年鬆下以16.8%的份額占據日本平板電視銷售額的第二位，但到了2024年，這一數字僅為8.8%，排名跌至第六位。



在日本本土市場，日系電視機品牌的表現也同樣不佳。截至目前，衹有鬆下、夏普和索尼三家公司繼續生產和銷售本品牌的電視機。楠見雄規對此表示：“我自己曾在電視產業工作過，因此覺得有點感傷。”他稱目前沒有決定電視業務的出售計劃，“就算出售，應該也沒有企業願意接手”。



鬆下今年初宣布AI相關的企業成長計劃“Panasonic Go”，並在美國拉斯維加斯舉辦的CES展會上推出與甲骨文合作創建的AI健康助手Umi。楠見雄規稱，鬆下將在其所有業務中整合AI技術，並與甲骨文合作提高AI相關的收入，其中一個領域就是數據中心對高效耐熱部件和材料的需求。



受重組計劃激勵，鬆下控股5日股價一度飆升15%，創下2014年2月以來的最大盤中漲幅。花旗銀行分析師Kota Ezawa認為，鬆下大幅裁員並出售多項業務是一次大規模手術，意味著該公司管理層已經做好充分準備。