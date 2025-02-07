2月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月7日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月6日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：我們注意到，過去一年中國多地不斷擦亮冰雪“名片”，冰雪運動、冰雪旅遊熱度持續攀升，赴冰雪之約成為國人“鬧新春”的新選擇，也吸引了越來越多外國遊客。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：去年年初，“爾濱”憑借冰雪魅力火爆出圈，相信大家都記憶猶新。一年多來，中國各地的冰雪運動、冰雪旅遊等資源不斷地被挖掘盤活，“冷資源”迸發出“熱活力”。新疆、內蒙古等地發力用好冰雪優勢，上海、廣東等地也借勢開辟室內雪場，雲南、貴州等地更將民族風情、自然風光融入冰雪旅遊，天南地北的冰雪消費持續火熱。



“冰雪熱”的背後，是“冰天雪地也是金山銀山”理念的成功實踐，也是中國經濟蘊含強勁潛力的生動體現。數據顯示，2023至2024年冰雪季中國冰雪休閑旅遊人次達到4.3億，預計2024至2025年冰雪季有望達到5.2億，旅遊收入將超過6300億元。你提到赴冰雪之約吸引了越來越多外國遊客，這也說明中國的“冰雪經濟”也為全球旅遊市場注入了新動能。



哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會即將拉開帷幕。我們歡迎各國朋友共赴冰雪盛會，共敘友誼、共話合作，共賞“千里冰封、萬里雪飄”的大好風光。



法新社記者：根據庫克群島總理辦公室發布的消息，該國總理將於下周一訪華，並同中方簽署戰略夥伴關係協議。新西蘭方面此前曾公開就此表示不滿。中方對此有何評論？能否介紹訪問安排？

