中評月刊：台特權民粹主義“反中”情緒分析

中評社香港3月17日電/北京大學國際關係學院博士生、德國圖賓根大學當代台灣研究中心訪問學者陳鈺瑶在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《台灣特權民粹主義中的“反中”情緒分析》，作者認為：台灣民粹主義中的“反中”情緒自民進黨上台執政後愈演愈烈。民進黨當局“中國威脅”敘事圍遶三條路徑展開，一是指責島內政治精英與中國大陸沆瀣一氣，惡意“抹紅”；二是在兩岸關係上將中國大陸定性為台灣的外部威脅；三是在國際層面指責中國大陸破壞基於現有國際秩序。兩岸對立情緒進一步通過“入侵台灣”vs“保衛台灣”、“民主燈塔vs威權威脅”、“國際秩序的破壞者”vs“國際秩序捍衛者”三組敵我關係得以形塑。台灣民眾優越感的喪失加上“中國威脅”敘事，又與台灣本土的“悲情意識”產生強烈共鳴，中國大陸被塑造成台灣民眾的威脅和不安全感的來源。這不僅有助於鞏固民進黨當局的統治，也契合美國對華戰略敘事，給兩岸關係帶來消極影響。文章內容如下：



問題引入



民粹主義對台灣政治生態產生了深遠影響。兩岸學者已經就台灣民粹主義的成因、發展演進、社會運動、群眾基礎、政治影響等方面進行了充分的探討。也有學者敏鋭觀察到台灣民粹主義存在“反中”情緒，但他們要麼並未以此為主線進行研究，要麼對其進行籠統分析，缺乏一個必要的解釋框架進行深入探討。2024年1月，賴清德成為台灣地區領導人，賴自認“務實的台獨工作者”，延續蔡英文時期的“抗中保台”路線。民進黨當局逢中必反，製造“緑色恐怖”已成為島內的政治常態。那麼，“反中”情緒究竟是如何上昇為民粹主義態度的？既有研究認為，台灣的“反中”民粹主義的形成是因為島內經濟的相對剥奪感、身份認同的異化和民進黨當局刻意煽動所致。這一解釋有合理性，但忽視了台灣早期民主化和經濟奇迹造就的台灣民眾對大陸的優越感以及中國大陸崛起帶來的認知失調這一心理因素對“反中”民粹主義的形塑。本文嘗試借用“特權民粹主義”（populism of the privileged）這一概念進行解釋。